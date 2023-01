Imagem ilustrativa (Franklin de Freitas)

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Curitiba atualizou, às 16 horas desta quarta-feira (4), o boletim sobre os danos causados pelas chuvas na Capital, compreendendo o período de 10 às 16 horas. Até este horário eram 11 ocorrências de queda de árvores na cidade. No boletim divulgado pela manhã eram 6.

Curitiba recebeu nas últimas horas a precipitação acumulada de 44,3 mm de chuva registradas na estação meteorológica da Defesa Civil, localizada no bairro Batel, e rajadas de vento de 17,6 km/h registradas na estação do SIMEPAR, localizada no bairro Jardim das Américas.

Foram registradas as seguintes ocorrências:

Fornecimento de lonas .

04 Solicitações realizadas pelo Centro de Operações da Guarda Municipal (COP-GM-fone 153) , nos Bairros: Tingui, Bairro Alto, Bacacheri e Boqueirão.

Quedas de árvores e galhos :

11 Solicitação de queda de árvores e galhos, registradas pelos fones 156/199:

RUA PADRE AGOSTINHO, 1097- Mercês;

Rua Vicente Alves Padilha, 144-Umbara;

RUA EVARISTO DA VEIGA, 428- Boqueirão;

Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 469- Campina do Siqueira;

RUA PAULO NADOLNY, 10 – Bacacheri;

Rua Alberto Klemtz, 310- Portão;

RUA ALUÍSIO DE AZEVEDO, 299- Abranches

RUA VICENTE DE CARVALHO, 540- Cajuru .

Rua Professor Raul Pinheiro Machado, 144 – Bacacheri .

RUA SAMUEL CEZAR, 800 – Água Verde .

Rua Alexandre Schroeder, 198 – Pilarzinho

A Prefeitura Municipal de Curitiba permanece em atendimento 24 horas com equipes da GMC, servidores públicos e pelos agentes da Defesa Civil das Administrações Regionais.

Não há registro de feridos, desabrigados e desalojados.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC está em alerta, e informa que há previsão de chuvas moderadas nesta quinta-feira (5) para Curitiba , e permanece, juntamente com as Administrações Regionais, em constante monitoramento para as possíveis ocorrências que possam vir a ocorrer.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

Paraná

Muitas áreas de chuva ainda seguem evoluindo sobre o Estado. De modo geral, os eventos variam de intensidade fraca a moderada. Alguns raios bastante isolados também estão sendo registros na divisa entre o norte e São Paulo. Os maiores volumes registrados até o momento estão sobre Telêmaco Borba (55,0 mm), Cambará (54,8 mm) e Antonina (50,6 mm). Entre o oeste e o sudoeste, o tempo já volta a gradualmente se manter mais estável, pois as chuvas estão cessando.

Na quinta-feira (5), a instabilidade atmosférica diminui sobre o Paraná. A nebulosidade ainda deve se manter entre o noroeste e o leste paranaense, com algumas chuvas isoladas e sem expectativa para ocorrência de raios. Chuvas devem ser em sua grande maioria com fraca intensidade, podendo ser ocasionalmente moderadas. Entre o oeste e o sudoeste, poucas nuvens são esperadas, com tempo mais estável.