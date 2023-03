Reprodução/Defesa Civil do PR

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu, nesta quarta-feira (22). situação de emergência em Bandeirantes (PR). A cidade paranaense foi atingida por enxurradas.

No momento, 1489 cidades brasileiras estão com reconhecimento federal de situação de emergência vigente devido a desastres.

Cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional estão aptas a solicitar recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para atendimento à população afetada.

As ações envolvem socorro, assistências às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a valor ser liberado.

No dia 10 de março, o Governo do Estado publicou o decreto ( nº 781/2023 ) que declara situação de emergência em Bandeirantes, no Norte Pioneiro, por conta das fortes chuvas que atingiram o município no domingo (5). O volume expressivo causou o transbordamento de uma barragem na zona rural e uma tromba d’água no Rio Ribeirão das Antas, que acabou inundando a área urbana da cidade. Mais de 2.300 pessoas foram afetadas em 33 bairros.