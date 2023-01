Reprodução/Defesa Civil PR

A Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em mais 20 cidades do País atingidas por desastres naturais. A portaria foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União (DOU). A maior parte dos reconhecimentos foi concedida a municípios que enfrentaram chuvas intensas.



No Paraná o reconhecimento veio para Guaratuba e Quatro Barras, que sofreram com alagamentos, ventos fortes e inundações.



Cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional estão aptas a solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para atendimento à população afetada.