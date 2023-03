Divulgação

Após ser atingido por um tiro na cabeça, morreu no fim da tarde deste domingo (19) o delegado da Polícia Civil de Maringá, Vanderson Gurgel Batista, de 38 anos, em Foz do Iguaçu. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Municipal de Foz, após ser encontrado ferido no banheiro do Parque Nacional do Iguaçu, mas não resistiu. Batista comandava a delegacia da Mulher em Maringá e fazia turismo nas Cataratas do Iguaçu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

