Divulgação/PRF

Um caminhoneiro foi preso na tarde de ontem (26) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-277 no Paraná, após denúncias de que ele dirigia embriagado. As denúncias partiram de outros caminhoneiros que informaram que o motorista transitava na região do pedágio desativado em São José dos Pinhais e não tinha condições de dirigir, pois estava com comportamento alterado, possivelmente devido a ingestão de bebida alcoólica. A equipe saiu em busca do veículo e o localizou em Morretes, 15 quilômetros depois da praça.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA, CLICANDO AQUI