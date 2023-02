Guarda Municipal de Campo Largo





Na tarde da última segunda-feira (3), a Guarda Municipal de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, recebeu uma denúncia de que na Rua Rio Iguaçu, bairro Três Rios, um homem estaria cultivando maconha em casa.

Uma equipe foi até o local para averiguar e acabou constatando a veracidade das informações, pois no momento da chegada da viatura o suspeito de 23 anos arremessou um vaso para o terreno do vizinho, ao verificar o conteúdo foi constatado se tratar de duas mudas da planta entorpecente.

Então a equipe da GMCL adentrou o imóvel para realizar a prisão do indivíduo, e acabou encontrando uma porção de maconha prensada para o uso, e ainda dois pássaros da espécie coleirinho coleiro (Sporophila caerulescens), um pintassilgo (Spinus magellanicus) e um canário da terra (Sicalis flaveola), todos presos em gaiola e sem registro. No mesmo ambiente havia um cão da raça pitbull que estava magro e com estado de saúde deplorável.

