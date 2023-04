Fabiana Ferreira

O cachorro da foto, um vira-lata mestiço de rotweiller, está faz tempo num imóvel para locação no Alto da Glória. Me chamou a atenção a casa de madeira – que não protege do frio e da chuva. E também por ele estar sozinho. Que tristeza uma vida assim…

