(Mário Akira)

Depois de praticamente três dias seguidos de fortes chuvas, a quarta-feira, 19 de abril, amanheceu em Curitiba com “céu de brigadeiro”, ou seja, de um azul profundo e limpo. Sem uma nuvem sequer no céu. Conforme os dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o ar mais seco predomina em todo o Paraná.

Na Capital, os termômetros marcaram apenas 11ºC. Ao contrário dos outros dias de outono, nesta quarta-feira o Sol que deixou o amanhecer lindo, não vai aquecer muito. A máxima do dia está prevista para os 19ºC.

Essa é a primeira onda de frio desta ano e atinge toda a região Sul e parte do Sudeste e Centro-Oeste do País. No Paraná, as temperaturas mais baixas foram registradas na região Sul. Em General Carneiro (Inmet) foi registrando 4,2 °C por volta das 6h45.

No mapa, valores de temperatura pelas estações do Simepar.