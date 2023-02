Franklin de Freitas

O Brasil ganhou 1,7 milhão de hectares de superfície de água em 2022 e ficou 1,5% acima da média da série histórica, iniciada em 1985, ocupando no total 18,22 milhões de hectares (ha) de superfície, ou 2% do território nacional, o equivalente a quatro vezes o estado do Rio de Janeiro em rios, lagos e usinas hidrelétricas. Mas, mesmo assim, em 30 anos o país perdeu 1,5 milhão de hectares de superfície de água. O Paraná também teve ganho na comparação de 2022 e 2021. O Estado fechou o ano passado com 383.250 hectares de superfície de água, contra 362.770 hectares em 2021. O resultado é também o melhor nos últimos anos, já que houve perdas anuais seguidas. Em 2020 a superfície de água chegava a 363.575 ha, em 2019 eram 368.779 ha. No ano de 1999, o Estado tinha 411.168 ha de superfícia coberta por água. Os dados são do o mapeamento do MapBiomas Água, que mostra que o ano passado foi o primeiro, desde 2013, em que a superfície de água no Brasil ultrapassou a barreira dos 16 milhões de hectares. Ao todo, o país ainda tem em torno de 6% da superfície e 12% do volume de toda a água doce do planeta.