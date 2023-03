Mario Akira

O forte aquecimento do dia contribui para a formação de áreas e linhas de instabilidade sobre o Paraná, com risco elevado para ocorrência de tempestades nesta quinta-feira (9). Entre o Noroeste, Oeste e o Sudoeste do Paraná deve chover já durante a manhã, mas na maioria dos setores a instabilidade atua a partir da tarde.

Isso inclui Curitiba, que na quarta-feira (8) teve um dia com sol a maior parte do dia e temperaturas mais elevadas — chegou aos 28ºC.

A previsão do Simepar para a Capital é de manhã com parcialmente encoberto e chuva de tarde. O tempo segue instável até o fim de semana.