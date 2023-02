Franklin de Freitas

Depois de dois anos sem a maior festa popular brasileira, por causa da pandemia da Covid-19, idosos atendidos pela Fundação de Ação Social (FAS) voltaram a se divertir no tradicional Baile de Carnaval promovido pelo município para pessoas com mais de 60 anos que usam os serviços de convivência ou de acolhimento na cidade. O baile aconteceu ontem e reuniu aproximadamente 600 pessoas no Buffet Du Batel. Este foi a 16ª edição do Baile de Carnaval dos Idosos, que tem a parceria da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), da Superintendência de Trânsito (Setran) e da Guarda Municipal. Realizado desde 2006, depois que a Prefeitura fez uma pesquisa junto aos idosos para saber o que gostariam de ter entre as atividades ofertadas pelo município, o evento resgata as tradições dos antigos bailes de carnaval de salão, revivendo as antigas marchinhas. A festa teve como marcha “Trocando as máscaras: adeus pandemia, agora é só alegria” . A mesma marchinha também será cantada pelos idosos durante o desfile do Bloco Rancho das Flores no carnaval de rua, no próximo sábado.