Transporte de passageiros fica mais caro em Curitiba, pesando no bolso do trabalhador (Franklin de Freitas)

A tarifa de ônibus de Curitiba foi atualizada de R$ 5,50 para R$ 6 a partir da zero hora de hoje. O reajuste, de R$ 0,50, equivale a 9%. Por contrato, a tarifa é reajustada no fim de fevereiro de cada ano, com base na variação de custos do transporte coletivo. A exceção foram os anos da pandemia (2020 e 2021), em que a tarifa ficou congelada. Em 2022, o reajuste havia sido de 22%.



Já os custos do transporte coletivo na capital no último ano, acumulam alta de 13,3%, segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs). “O valor do reajuste de 2023 é o mínimo possível para manter a sustentabilidade do sistema frente ao aumento dos custos relacionados ao transporte, que subiram acima da média da inflação”, ressalta o presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), Ogeny Pedro Maia Neto.



No último ano, o diesel, por exemplo, acumula alta de 16%, enquanto custos de veículos (amortização, peças e acessórios) subiram 9,58%. “Estamos mantendo, para o passageiro, tarifa social, pela qual ele paga um valor menor do que o custo real do sistema, que é a chamada tarifa técnica. Se atualizássemos pelo custo real, o passageiro teria que pagar R$ 7,05. O valor da tarifa técnica subiu 11% entre março de 2022 e março de 2023”, diz o presidente da Urbs.



O subsídio nesse ano deve somar R$ 206 milhões, sendo R$ 66 milhões da Prefeitura de Curitiba (já previstos no orçamento). O restante deve vir do governo federal, para pagamento da gratuidade dos idosos, e do convênio com o governo estadual, para a integração metropolitana.



Serão mantidas as isenções asseguradas em lei para idosos, pessoas com deficiência, estudantes (meia passagem) e ainda a possibilidade de os passageiros da Região Metropolitana entrarem no sistema de transporte urbano por meio das integrações da rede.



Para quem adquiriu créditos por meio de vale-transporte (aquele em que o empregador carrega os créditos para seus funcionários), o novo valor da tarifa só vale para novas compras. Assim, se o usuário tinha dez passagens a R$ 5,50 (R$ 55), ele continuará com o mesmo número de bilhetes com um prazo de carência para uso de 30 dias a partir de 1 de março. Após esse período, o desembolso será de R$ 6 por passagem.



Para o cartão-usuário (que é carregado por pessoa física), no entanto, não há carência e passa a valer a nova tarifa de R$ 6 sobre os créditos já adquiridos a partir de hoje.



A Prefeitura também vai manter a política de preço reduzido fora do horário de pico. O benefício engloba 11 linhas, cujo valor passa de R$ 4,50 para R$ 5.

Número de passageiros está 26% abaixo do registrado antes da pandemia

Mesmo com a retomada das atividades com o arreficimento da pandemia da Covid-19, o número de passageiros no transporte coletivo em Curitiba – média de 550 mil/dia — está 26% abaixo do registrado antes da pandemia (744 mil/dia).



“Não devemos mais voltar a esses patamares, porque os regimes de trabalho em home office e híbrido (que alterna atividades remotas e presenciais), adotados durante os período de restrições, vieram para ficar. A pandemia também fez com que muita gente fosse morar perto do trabalho, para evitar grandes deslocamentos”, diz o presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), Ogeny Pedro Maia Neto. “O novo normal é 80% do movimento que tínhamos antes da Covid-19”, afirma Ogeny Maia Neto.



Sobre as integrações com a Região Metropolitana, elas serão mantidas. Será possível fazer a conexão entre as cidades pagando apenas uma tarifa. A rede integra Curitiba a 15 municípios da RMC. São 61 linhas que permitem a integração com ônibus da capital. São 2,25 milhões de passageiros por mês.



Para se chegar ao valor final da tarifa uma série de custos é considerada. Entram nessa conta gastos com diesel e lubrificantes, salário dos motoristas e dos cobradores e os impostos trabalhistas, além de peças, manutenção da frota, limpeza dos ônibus, das estações-tubo e dos terminais e renovação da frota. Esses são os principais fatores que definem o valor final.



Outra importante variável é a quantidade de passageiros pagantes. Quanto menor esse número, maior o valor da tarifa.

Teste

Ônibus 100% movido a GNV começa a circular na Grande Curitiba

A partir de hoje, um ônibus movido 100% a Gás Natural Veicular (GNV) rodará nas ruas de Curitiba e Região Metropolitana. O objetivo é testar o veículo em uma linha metropolitana do transporte coletivo urbano pelo período de 30 dias e certificar os indicadores de eficiência, em especial a redução de 90% nas emissões de poluentes.



A iniciativa do Governo do Estado faz parte do projeto de mobilidade urbana sustentável a partir do uso do gás natural, realizado pela Compagas (Companhia Paranaense de Gás) em conjunto com a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP) e a fabricante Scania.



O ônibus em teste fará parte da frota da Viação São José e vai operar na linha São José / Guadalupe, percorrendo diariamente um trajeto de mais de 280 quilômetros entre São José dos Pinhais e Curitiba. O modelo fabricado pela Scania é o padron K 280, com 14 metros de comprimento e capacidade para 86 passageiros. Essa é a primeira vez que o veículo é testado em uma linha metropolitana.



Após o teste em conjunto com a AMEP, por meio da Viação São José, a expectativa é que o ônibus circule por mais 30 dias pela capital paranaense em uma linha municipal, em ação conjunta com a Prefeitura de Curitiba.