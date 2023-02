Franklin de Freitas

O tempo fechado não intimidou super-heróis e outros personagens da cultura pop que abriram, no começo da tarde deste sábado (18/2), a programação do Carnaval de Curitiba 2023 no centro da cidade. Até a madrugada de domingo a folia toma conta da Rua Marechal Deodoro com diversos blocos e bailinho infantil.

A festa na rua começou com centenas de pessoas, especialmente adolescentes e crianças, fantasiadas de elfo, astronauta, batmam, homem-aranha, mulher-maravilha e vários outros personagens que desfilaram na Marechal Deodoro ao som de música eletrônica.











Esta é a segunda edição do Carnaval Nerd dentro da programação da Prefeitura de Curitiba e reúne entusiastas da cultura pop, especialmente do universo dos games e de histórias em quadrinho. A folia do mundo da fantasia atraiu muitas famílias para brincar na rua.

O casal Cristian e Ramanah Kuzma veio do Tatuquara com os filhos gêmeos Thales e Thomas, de 4 anos, especialmente para o Carnaval Nerd. “Eles gostam muito de super-heróis e quando soubemos que ia ter esse carnaval diferente não tivemos dúvidas, preparamos as fantasias deles e vamos ficar aqui até o baile dos curitibinhas”, disse Ramanah.

O baile infantil para crianças é a segunda atração do Carnaval na Marechal Deodoro, e terá mais sessão também no domingo (19/2), às 15h. Ayla Marques veio do bairro Campina do Siqueira com a filha Ana Maria, de 3 anos. A pequena mulher-maravilha participou em 2020 da primeira edição. “É um programa muito legal para as crianças, e vamos participar sempre que der”, disse Ayla.

Blocos e desfiles das escolas

Às 18h deste sábado começa o grande desfile com a apresentação de blocos carnavalescos. Depois é a vez das escolas de samba do Grupo Especial.

Como já é tradição, o primeiro bloco é o Afoxé, que entra com a missão de fazer a “purificação” da passarela do samba. Depois desfilam os blocos Púrpura, Boêmios e Madames e o Rancho das Flores, formado por idosos atendidos pela Fundação de Ação Social (FAS).

A primeira escola a desfilar, a partir das 20h50, é Os Internautas, seguida pela Imperatriz da Liberdade (21h55), Acadêmicos da Realeza (23h), Mocidade Azul (00h05), que foi vice-campeã em 2020, fechando com a Enamorados do Samba (01h10), que venceu o concurso daquele ano.

No domingo (19/2) é a vez de entrar na “avenida” as escolas do grupo de acesso. São quatro escolas que disputarão uma vaga no grupo especial.

CARNAVAL 2023 – PROGRAMAÇÃO NA RUA MARECHAL DEODORO

Sábado – 18 de fevereiro

18h – Desfile dos Blocos Carnavalescos ( Afoxé, Púrpura, Boêmios e Madames, e Rancho das Flores)

20h50 – Desfile das Escolas do Grupo Especial (Os Internauts, Imperatriz da Liberdade, Acadêmicos da Realeza, Mocidade Azul e Enamorados do Samba)

Domingo – 19 de fevereiro

13h – Zombie Walk (concentração na Boca Maldita)

14h – Bloco do Polakinho (saída na Travessa da Lapa)

15h – Baile Infantil

18h – Desfile dos Blocos Carnavalescos (Elas Clube, Unidos de Judá, EcoOrquestra, Pretinhosidade e Fogosa)

21h20 – Desfile das Escolas do Grupo de Acesso (Deixa Falar, Unidos de Pinhais, Leões da Mocidade e Embaixadores da Alegria)