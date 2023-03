Henry Milleo/Arquivo Bem Paraná

O tempo segue estável no Paraná desde a manhã deste sábado (18). Alguma nebulosidade começa a variar um pouco mais entre o oeste e o noroeste paranaense, setores onde há possibilidade de chuvas bem isoladas. Na fronteira com o Paraguai as temperaturas aproximam-se dos 30°C. No litoral e na Grande Curitiba o céu é claro.

Domingo (19) de sol em grande parte do Paraná. A medida que vai esquentando, também aumenta um pouco a chance chuva rápida no período da tarde, mas ainda de forma bem isolada (especialmente no interior paranaense). Na faixa norte do Estado as temperaturas passam dos 30°C. Em Curitiba o sol predomina e pode até fazer um calorzinho de tarde.

A próxima semana tem poucas mudanças nas condições, e o sol aparece na Capital e região. Possibilidade de chuva a partir da quinta-feira (23).