DER

Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), homologou o resultado da licitação para conservar 299,18 km de rodovias estaduais dos Campos Gerais e região Centro-Sul, um investimento de R$ 27.778.712,04. As obras vão beneficiar 655.240 habitantes de dez municípios, além dos usuários do tráfego de longa distância.

As rodovias pertencem ao Lote C da Superintendência Regional dos Campos Gerais do DER/PR, dentro do programa de conservação do pavimento Proconserva. Neste lote estão contemplados o corredor entre Castro e Telêmaco Borba (PR-340), a ligação entre Ponta Grossa e Palmeira (PR-151) e a ligação entre Ponta Grossa e Teixeira Soares (PR-438), os acessos de Ipiranga (PRC-487) e Ivaí (PR-522) para a BR-373, a ligação entre a Colônia Witmarsun (PR-951) e a BR-277, o acesso para o Parque Estadual Vila Velha (PR-810), o trecho pavimentado da Rodovia Engenheiro Agostinho Schwab (PR-513) em Ponta Grossa, e, em Castro, a ligação até o distrito industrial (PR-340) e até Abapã (PR-090), entre outras.

Estão previstos serviços como remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, reperfilagem, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal, com prazo de 365 dias.

Após a publicação da homologação em Diário Oficial, o consórcio vencedor deve apresentar os documentos necessários para assinatura de contrato. Na sequência será emitida a ordem de serviço para início dos trabalhos, quando começa a contar o prazo de execução.

PROGRAMA – O Proconserva é um programa intermediário do DER/PR, que visa garantir a conservação e boas condições de segurança das rodovias estaduais, enquanto está em elaboração o próximo programa de conservação. Para esta nova iniciativa estão sendo elaborados projetos que irão contemplar soluções mais modernas, embasadas por uma cuidadosa análise das condições do pavimento da malha estadual. Será uma nova modelagem para este tipo de contrato, com indicadores de desempenho e resultados mais eficazes e duradouros.

Lote C – Campos Gerais

Extensão: 299,18 km

Rodovias: PR-090, PR-151, PR-340, PR-438, PRC-487, PR-513, PR-522, PR-810, PR-815 e PR-951

Municípios: Castro, Imbaú, Imbituva, Ipiranga, Ivaí, Palmeira, Ponta Grossa, Teixeira Soares, Telêmaco Borba e Tibagi