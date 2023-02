Reprodução/DER-PR

Duas balanças na PR-151, em Piraí do Sul, nos Campos Gerais, foram ativadas efetivamente pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) para fiscalizar cargas com excesso de peso. Nos próximos meses, mais quatro praças de pesagem também estarão em funcionamento na região, entre Guarapuava, Telêmaco Borba e Arapoti.

Os equipamentos já estavam em funcionamento desde o início de janeiro em caráter educativo, sem aplicação de multa. A partir de 15 de fevereiro as balanças começaram as autuações, com penalidades previstas na lei federal n.º 9.503/97, o Código de Trânsito Brasileiro. São pesados caminhões, tratores, chassi-plataforma, reboque e semirreboque, ônibus e micro-ônibus.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti, alerta sobre a importância da fiscalização. “É fundamental que os condutores entendam os riscos do excesso de carga. Não é apenas sobre o desgaste que gera na rodovia, com elevação dos custos de manutenção para administração pública. É uma questão vital de segurança para que se evitem acidentes, tanto para os demais usuários quanto para o próprio motorista do caminhão”, disse.

Outras balanças também já estão em operação efetiva nas rodovias estaduais. Nas regiões Oeste e Sudoeste, são cinco pontos de pesagem. Na região Leste, quatro balanças começaram as autuações, enquanto duas estão para iniciar. Nos próximos meses, as cinco regionais do DER/PR terão praças ativadas. Todos os equipamentos são homologados e verificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

“Nosso objetivo é conscientizar os condutores. Por isso, a fiscalização inicialmente é realizada de modo educativo”, afirma o diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes. “Os agentes da Autoridade de Trânsito do DER alertam os condutores sobre a importância de evitar os excessos de peso das cargas transportadas. Após esse período, são iniciadas as aplicações das penalidades previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro”, acrescenta.

SEGURANÇA – Em 2022, Governo do Paraná investiu para aumentar a fiscalização de cargas pesadas nas rodovias estaduais. O DER/PR firmou cinco contratos, um para cada superintendência, todos com duração até o fim de 2024.