O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a PR-082, entre Douradina e Ivaté, na região Noroeste, foi atingida pelo transbordamento de um rio, na altura do km 580, no final da tarde desta segunda-feira (30). O DER/PR imediatamente deslocou equipe para implantar sinalização de emergência no trecho, que chegou a ficar interditado por várias horas.

Com apoio da prefeitura de Douradina, que disponibilizou maquinário, foi possível desobstruir parcialmente a galeria de concreto sob a rodovia, onde o acumulo de matéria vegetal e blocos de terra arrastados pelo rio causou o transbordamento.

A rodovia ficou liberada em meia pista e, durante à noite, equipe do Corpo de Militares Estaduais Inativos Voluntários (CMEIV) da Polícia Militar do Paraná permaneceu no local, monitorando a situação, caso fosse necessário interditar novamente a rodovia.

O DER/PR continua monitorando o local, devendo realizar uma análise detalhada dos possíveis danos causados pelo transbordamento, bem como os serviços necessários de recuperação, após a água baixar para níveis normais. O trânsito permanece em meia pista no local atingido durante este período.

A recomendação do DER/PR é para que os usuários utilizem rotas alternativas neste momento, em que estão previstas mais chuvas na região, e enquanto são realizados os serviços e inspeção do local. Alerta também para que os usuários em hipótese alguma tentem cruzar a rodovia durante transbordamento, sob risco de serem arrastados pelas águas.