DER-PR

Após avaliações realizada neste sábado (25), o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) iniciou os primeiros trabalhos de remoção de material da queda de barreira no km 137 da PR-092, em Doutor Ulysses, no Vale do Ribeira.

Os trabalhos prosseguem ao longo deste final de semana e na segunda-feira (27) será realizada uma nova avaliação quanto à estabilidade do talude de onde o material se deslocou.

Devido à grande quantidade de terra, rochas e vegetação sobre a pista, bem como a necessidade de verificar as condições de segurança do local danificado, a rodovia permanece interditada na região, sem possibilidade de tráfego de veículos. O trecho já conta com sinalização de emergência alertando os condutores.

A queda de barreira aconteceu no final da tarde de sexta-feira (24), a cerca de dois quilômetros do viaduto sobre a linha férrea. A PR-092, não pavimentada no trecho, faz a ligação entre o Vale do Ribeira e o Norte Pioneiro (Jaguariaíva).

O DER/PR trabalha para restabelecer o tráfego de veículos com a maior celeridade possível, mas sem abrir mão das avaliações técnicas necessárias para garantir a segurança de funcionários e usuários da via. As condições climáticas também devem influenciar o andamento dos serviços, devido às características da rodovia e do tipo de dano ocorrido.