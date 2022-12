Rodrigo Felix/AEN

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) vai liberar parcialmente a Estrada da Graciosa (PR-410) a partir do início da tarde desta terça-feira, 20 de dezembro. O bloqueio atual será substituído por operação pare-e-siga somente no km 7, em pista simples, normalizando o tráfego na maior parte da rodovia, com o bloqueio sendo retomado somente após as 18h.

A medida vai garantir o avanço das obras de recuperação do aterro da rodovia no local, e ao mesmo tempo a retomada do deslocamento de moradores e turistas pela Estrada da Graciosa.

A partir de quarta-feira (21), a operação pare-e-siga ocorrerá regularmente das 7h da manhã até as 18h no km 7, com o tráfego liberado nos demais trechos. À noite, após este período e até a manhã seguinte, a rodovia será novamente bloqueada do km 6 ao km 16, para garantir a segurança dos usuários. A medida deve prosseguir até a conclusão das obras, nos primeiros meses do ano que vem.

Será liberada a passagem de carros, vans, micro-ônibus e veículos similares, com o objeivo de evitar possíveis danos à pista durante esse período de intervenções. As restrições de veículos e horários podem ser ajustadas pelo DER/PR, conforme a necessidade, desenvolvimento da obra e também pelas condições climáticas – chuvas fortes podem exigir novamente o bloqueio do trecho.

O DER/PR verificou que o talude da rodovia apresenta estabilidade após as primeiras obras de reforço da contenção, permitindo a liberação parcial da pista. Já estão em implantação a nova sinalização vertical e dispositivos para orientar os usuários quanto às novidades, garantindo a segurança de condutores e funcionários da obra. O monitoramento por meio de instrumentação geotécnica de precisão permanece no local.

As medidas contam com apoio da Defesa Civil e do Batalhão de Patrulha Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná.

Entenda a situação da Estrada da Graciosa:

Como era:

Bloqueio total entre o km 6 e km 16

Como vai ficar:

7h às 18h: Pistas liberadas, com pare-e-siga somente no km 7.

Bloqueio nos demais horários, entre o km 6 e km 16

Quem pode passar: carros, vans, micro-ônibus e veículos similares