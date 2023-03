(DER-PR)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) liberou novamente o tráfego de veículos na Estrada da Graciosa (PR-410) nesta sexta-feira (17). A rodovia havia sido interditada na última quarta-feira (15), após ser registrado um acúmulo de 300 mm de chuva no local das obras em cinco dias.

O trânsito continua em operação pare-e-siga entre o km 7 ao km 8 e do km 11 ao km 12, locais com obras de recuperação de encosta em andamento. Os danos foram registrados no final do ano passado e neste ano, sendo atendidos pelo DER/PR emergencialmente.

A rodovia deve permanecer aberta nos próximos dias, caso as condições climáticas permaneçam favoráveis, sendo interditada caso chova excessivamente em um único dia, ou por períodos prolongados.

A medida tem caráter preventivo, visando garantir a segurança de usuários da via, uma vez que os recentes escorregamentos de terra foram registrados em ocasiões semelhantes.

Ao longo da manhã foram realizados serviços de limpeza dos dispositivos de drenagem da Graciosa, garantindo a vasão da água das chuvas que está descendo a serra, bem como remoção da vegetação arrastada e acumulada sobre os mesmos.