Obras BR-277. (DER)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) retirou nesta quinta-feira (19) o guindaste que estava sendo utilizado nas obras de recuperação da encosta da BR-277, no km 41, Litoral do Estado. O objetivo é melhorar o tráfego de veículos no trecho durante o final de semana, com uma faixa extra sendo liberada a partir das 09h desta sexta-feira (20).

Com a medida, a BR-277 ficará com quatro faixas de tráfego do km 39 ao km 40, três faixas em parte do km 41, e duas faixas somente no km 42, onde o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) é responsável pela obra em andamento, resultado do deslizamento ocorrido em outubro.

O guindaste do DER/PR deve retornar apenas na segunda-feira (23), e permanecer por mais alguns dias no km 41 para concluir os serviços de contenção emergencial de talude, atingido por escorregamento de terra no final do ano passado.

O DER/PR e a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná anunciaram, em 16 de dezembro, um acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para assumir integralmente as obras de recuperação da BR-277 no km 39 e km 41. A medida foi necessária para garantir a execução dos trabalhos com a maior celeridade possível.

RESTRIÇÕES – Neste final de semana, o DER/PR e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizam novamente na BR-277 a restrição de tráfego de veículos de carga articulados, como carretas, cegonhas e bitrens, entre outros.

O bloqueio vai do km 30 (viaduto de Morretes) ao km 60 (antiga praça de pedágio), nos seguintes dias e horários:

Sexta-feira – 14h00 às 00h00 – bloqueio no sentido Paranaguá

Domingo – 14h00 às 00h00 – bloqueio no sentido Curitiba

Segunda-feira – 06h00 às 12h00 – bloqueio no sentido Curitiba

Atualizações sobre as condições de tráfego da rodovia estão disponíveis pelo Twitter.

OFÍCIO – O DER/PR solicitou ao DNIT, por meio de ofício, algumas medidas para minimizar os transtornos causados pelo bloqueio do km 42, com o trânsito em pista simples. O documento recomenda a suspensão dos serviços às sextas ou limitação dos horários de atividades das 11h às 17h, além da retirada do guindaste e demais equipamentos da pista quando os mesmos não estiverem em uso.