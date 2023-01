Deslizamentos, seca severa, tempestades, granizo: ano passado teve de tudo em desastres naturais (Franklin de Freitas)

Foto: Franklin de Freitas

A cada 15 horas, um desastre ambiental é registrado no Paraná. Pelo menos foi assim no ano de 2022, quando o Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cegerd), da Defesa Civil Estadual, registrou 581 ocorrências ligadas a estiagem, enxurradas, tempestades, inundações, deslizamentos e alagamentos, entre outros, com quase 635 mil pessoas afetadas por essas situações em todo o estado. E ainda que o número de casos e afetados tenha caído na comparação com 2021, os prejuízos se multiplicaram.



Segundo dados da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná, ao longo do ano passado foram registradas 581 ocorrências em todo o estado, sendo os casos de vendaval (163), estiagem (138), enxurradas (77), alagamentos (63) e tempestade de granizo (45) os mais frequentes. Na comparação com 2021, quando haviam sido registrados 603 desastres, verifica-se uma redução de 3,7% no número de registros



Com menos ocorrências, também foram atingidos menos municípios (de 290 para 250) e um menor número de pessoas acabaram sendo afetadas por esses desastres (de 896.619 afetados em 2021 o número caiu para 634.698 no ano recém-encerrado)



O prejuízo econômico causado por essas ocorrências, no entanto, só cresceu. Em 2021, a Defesa Civil estima que os desastres ambientais tenham deixado um saldo negativo de R$ 8,1 bilhões. Já no ano passado, a estimativa é de um prejuízo de R$ 18,9 bilhões, valor 133% superior ao ano anterior (mais que o dobro, portanto).



O saldo no vermelho se deve, principalmente, às estiagens, que entre 2021 e 2022 provocaram um rombo de R$ 21,8 bilhões – sendo R$ 14,9 bilhões apenas no ano passado, afetando cidades como Campo Largo, Cascavel, Umuarama e Francisco Beltrão ao longo do primeiro semestre.



Em 2021, contudo, o segundo maior prejuízo havia sido causado pelas geadas, com R$ 833,5 milhões perdidos. No ano passado, por outro lado, a segunda posição entre as ocorrências que mais causaram prejuízo financeiro ficou com as enxurradas, com R$ 3,36 bilhões, seguido pelas tempestades de granizo (R$ 476 milhões), os vendavais (R$ 65,7 milhões), as inundações (R$ 26,5 milhões) e os deslizamentos (R$ 11,99 milhões).



Excesso de chuvas deixa mais de R$ 10 milhões de prejuízo em apenas um mês

O excesso de chuvas durante o mês de dezembro de 2022 causou diversos danos e prejuízos aos municípios paranaenses. Entre os dias 1º e 31 de dezembro de 2022 foram R$ 10 milhões em prejuízos apenas no Paraná, segundo levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM). Em todo o país, o valor perdido por conta dos desastres causados pelas chuvas torrenciais no último mês do ano chega a R$ 931,4 milhões (uma média de R$ 30 milhões por dia).



A Bahia foi o Estado que mais sofreu com as chuvas de dezembro, contabilizando mais de R$ 254,8 milhões em prejuízos (27,3% do total). O Estado de Santa Catarina vem em segundo lugar, com mais de R$ 224,3 milhões em prejuízos (24% do total), seguido ainda por Espírito Santo (R$ 182,2 milhões), São Paulo R$ 147,6 milhões) e Rio de Janeiro (R$ 54,2 milhões).



Quanto ao que foi pago pela União aos Municípios afetados por desastres, a Confederação identificou que o governo federal autorizou R$ 1,7 bilhão para ações de drenagem urbana, prevenção, reabilitação, recuperação e reconstrução de áreas destruídas por excesso de chuvas em todo o Brasil. Em todo o ano de 2022, entre janeiro e dezembro, a União pagou R$ 919,1 milhões, o que corresponde a 51,7% do que foi prometido.

Em quatro anos, 3.181 situações de emergência e 127 de calamidade pública

Em quatro ano, o Cagerd informou ter registrado 2.192 assistências em todo o Paraná, com 381 situações de emergência e 127 de calamidade pública. A boa notícia, por outro lado, é que entre 2019 e 2022 o atendimento ficou 13% mais rápido, com redução do tempo de interação entre o município e a Defesa Civil até a homologação do ato legal que possibilita a atuação emergencial do Estado nas cidades.



Além disso, o órgão também realiza acompanhamento diário de pontos mais intensos de chuva, tempestades de raios e vendavais, emitindo alertas para a população. É possível receber essas mensagens de alerta através de mensagem de texto, por WhatsApp ou Telegram.



Para receber por mensagem, o cadastro pode ser feito enviando um SMS com o cep da região a ser monitorada para o número 40199. Pelo WhatsApp, o cadastro pode feito pelo número (61) 2034-4611. Já para receber os alertas pelo Telegram, é preciso escanear um QRCode disponível no site do Governo Federal.

Desastres ambientais no Paraná

2022

Ocorrências: 581

Municípios atingidos: 250

Pessoas afetadas: 634.698

Prejuízo: R$ 18,9 bilhões

2021

Ocorrências: 603

Municípios atingidos: 290

Pessoas afetadas: 895.617

Prejuízo: R$ 8,1 bilhões

Fonte: Sistema Informatizado da Defesa Civil do Paraná (SISDC)