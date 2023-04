Celebração da Páscoa Polonesa no Bosque do João Paulo II. Curitiba, 08/04/2023. Foto: José Fernando Ogura/SMCS.

Famílias descendentes de imigrantes ucranianos e poloneses celebraram neste sábado (8/4) a Benção dos Alimentos. A tradição cristã e cultural das duas comunidades acontece há anos em Curitiba, no Bosque do Papa João Paulo II e no Memorial Ucraniano, no Parque Tingui, quase simultaneamente.

No Memorial Polonês, o “Swieconka” iniciou com a Banda Lyra Curitibana, seguido do Coral Harmonia. A paraliturgia foi oficiada pelo padre Miroslaw Michalczewski. Após a bênção, os grupos folclóricos Wisla e Junak de Curitiba e Wawel da colônia Muricy fizeram apresentações.

As jovens Isabela Solak, de 19 anos, e Nicole Giller, de 16 anos, contaram que participam desde muito pequenas de grupos de danças típicas polonesas. Ambas pertencem ao grupo Junak, da Sociedade Juventus. “Participo desde os 6 anos e a Nicole começou com 10 anos. Estamos até hoje e temos muito orgulho de representar nossas tradições”, afirmou Isabela.

Ao longo da tarde, várias famílias dos descendentes poloneses em Curitiba foram lotando o Bosque do Papa, com cestas cheias de alimentos como pães, ovos, queijos, linguiças e carnes defumadas, bolos, doces e bebidas. A fisioterapeuta Rita Kolesky, 50 anos, contou que a bênção dos alimentos é uma tradição passada de pais para filhos.

“É tão natural comparecer nesta festa, venho desde criança. No outro dia os alimentos abençoados serão nosso café da manhã”, disse ela. A família de Rita, foi uma das milhares de pessoas que saíram da Polônia, durante a 2º Guerra Mundial, para o Brasil.

No local houve também exposição de pêssankas, o tradicional ovo colorido pintado à mão. Quem compareceu também pôde desfrutar de diversos pratos típicos, como o pierogi, que foram vendidos nas barracas.

Tradição

A Swieconka é uma tradição milenar polonesa que em Curitiba é celebrada no Bosque João Paulo II. O bosque foi inaugurado em 1980 após a visita do papa à capital paranaense. Famílias de descendentes de poloneses levam cestas com alimentos típicos do país para serem abençoados em uma cerimônia celebrada em português e polonês. Os alimentos abençoados no Sábado de Aleluia são consumidos pelas famílias no Domingo de Páscoa.

Ucranianos

No Memorial Ucraniano, no Parque Tingui, famílias descendentes de imigrantes ucranianos realizaram a tradicional Bênção das Paskas (pães tradicionais). Para eles a Páscoa, a festa religiosa mais importante do ano vem acompanhada de forte manifestação cultural. Os ucranianos recheiam suas cestas com alimentos como sal, pimenta, manteiga, queijo, mel, carne defumada, pães e os ovos pintados, que são dispostos em cestas de vime cobertas por toalhas bordadas.



A cerimônia para abençoar a primeira refeição do domingo de Páscoa é uma tradição cristã dos povos eslavos e muito semelhantes.