O Collaborative Field Experience – experiência de campo colaborativa, é um projeto desenvolvido em parceria pela Uninter, Centro Universitário Internacional pioneiro em educação a distância e a First Nations University of Canada, instituição focada em conhecimento indígena e a University of Regina, do Canadá. Trata-se de um curso intensivo em campo, multidisciplinar e de imersão em inglês com visitas técnicas e culturais no Paraná.

O programa conta com a participação de 30 alunos, sendo 15 alunos vindos do Canadá e 15 estudantes brasileiros de 9 estados diferentes, que vão participar da primeira edição do Curso Colaborativo. Os participantes canadenses são descendentes de povos originários, indígenas do Canadá, com idades entre 19 e 50 anos e que estão cursando o ensino superior.

Para reforçar o modelo de colaboração sustentável do projeto e o aprendizado sobre a cultura indígena, um dos participantes do Brasil é o Cacique Laercio Wera Tupã, que é líder na aldeia Araçaí, localizada em Piraquara. Professor e referência na sua comunidade, Laercio é reconhecido por seu conhecimento profundo da cultura Guaraní. Laercio fala Guarani como a primeira língua, além de falar português fluente. Ele se interessou no grupo da First Nations University of Canada e na oportunidade de compartilhar experiências vividas com estudantes da Uninter e da FNUniv num ambiente de respeito mútuo.

Neste intercâmbio cultural, que envolve conteúdos nas áreas de negócios, história, cooperação internacional, meio ambiente e relações étnico-raciais – a programação inclui atividades de conhecimento em campo, com a vivência de culturas indígenas e caiçaras do Paraná. As ações foram desenvolvidas, buscando as visitas nos locais, através de experiências que mostrem a cultura do Brasil e também a realidade dos povos indígenas em meio urbano e em comunidades mais isoladas.

