Roberto Dziura Jr/AEN

A tarde desta quinta-feira (16) tem fila na descida da Serra do Mar pela BR-277, entre Curitiba e o Litoral do Paraná, segundo o Twitter do Departamento de Estradas de Rodagem, a partir do km 42, onde há o desvio operacional. Pouco antes das 19 horas a fila estava com 18 quilômetros.

Já a BR-376, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não apresentava filas, entre Curitiba e Santa Catarina,

. Acompanhe o movimento nas rodovias do Paraná em tempo real:

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) vão retirar novamente seus guindastes das obras de recuperação da BR-277 no Litoral, no km 41 e km 42 respectivamente, neste final de semana e retornar as atividades somente na quarta-feira (22) de manhã. A medida visa evitar congestionamentos na rodovia durante o Carnaval, quando é esperado grande movimento de veículos rumo aos municípios litorâneos.

O DER/PR concluiu os serviços de contenção definitiva da encosta da BR-277 no km 39, no Litoral. Após os serviços de limpeza e retirada de materiais, foi instalada e fixada uma tela ecológica de contenção, dispositivo de alta resistência que permite o plantio de grama sobre o mesmo, o que também ajuda a evitar novos escorregamentos. A rodovia já estava com todas as faixas liberadas neste km, com equipamentos e material ocupando somente o acostamento.

Os serviços prosseguem no km 41, com retirada de materiais soltos e lascas de rocha do talude, onde o escorregamento chegou a quase 100 metros de altura, e na perfuração do paredão rochoso, para futura instalação da tela metálica de alta resistência. Neste ponto não haverá plantio de grama, uma vez que a maior parte do trecho atingido é formado apenas por rochas. Atualmente este segmento da rodovia está com três faixas de tráfego liberadas, com uma quarta faixa sendo ocupada por guindaste.

O DNIT permanece realizando obra de recuperação do km 42, primeiro local atingido pelas chuvas no ano passado, tendo registrado inclusive escorregamento de rochas. Neste ponto são duas faixas de tráfego liberadas, com um guindaste ocupando outras duas faixas.

Carnaval — O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) inicia, nesta sexta-feira (17), a Operação Carnaval, com foco na segurança dos usuários das rodovias paranaenses ao longo do feriado prolongado. A operação inicia à 0h desta sexta-feira e segue até às 23h59 da próxima quarta-feira (22).

O objetivo da operação é o de executar o policiamento preventivo e repressivo, a fim de evitar acidentes, o cometimento de infrações e delitos de trânsito.

Para promover mais segurança nas rodovias e evitar acidentes, as equipes policiais atuantes no Verão Maior Paraná vão intensificar as operações por meio de radares portáteis, etilômetros (bafômetros), pontos-base e patrulhamento móvel.

Além disso, o BPRv conta com equipes com cães farejadores, possibilitando a fiscalização rápida nos veículos para a localização de drogas e armas irregulares que, porventura, os motoristas estejam transportando.

“O foco principal é o de combater o excesso de velocidade e a embriaguez ao volante, pois, são os maiores causadores de acidentes nas rodovias estaduais. A Polícia Militar está preparada para promover a segurança nas estradas, mas é papel também dos usuários respeitarem as leis de trânsito para que todos tenham um feriado sem preocupações”, capitão Márcio Rodrigues, comandante da 1ª Companhia da Polícia Rodoviária.

RECOMENDAÇÕES – O BPRv orienta que os motoristas chequem a manutenção do veículo antes de viajar. Freios, pneus, suspensão e os faróis precisam estar em boas condições. É importante ainda o condutor verificar se o carro está com estepe, macaco e a chave de roda, caso seja necessário fazer a troca de pneu durante a viagem.

“O trânsito de veículos já estará mais lento por conta das últimas situações envolvendo os deslizamentos, por isso, sair antes de casa, sem pressa, com a manutenção do veículo em dia é fundamental para que a viagem seja tranquila para todos”, frisou o capitão Márcio Rodrigues.

Outras orientações importantes são o cuidado na direção, não manusear celular ou outros dispositivos durante a condução do veículo, não realizar a ultrapassagem pela faixa contínua, usar as cadeirinhas adequadas para transporte de crianças e os dispositivos corretos caso haja o transporte de animais de estimação.

Caso se depare com alguma situação de crime ou sofra um acidente de trânsito, o usuário deve acionar a Polícia Militar pelo fone 190 ou diretamente o BPRv pelo fone 198.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná reuniu uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste, como atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e eventos esportivos, além de outras práticas relacionadas ao entretenimento. O reforço de policiamento nesses locais continua até o fim do Carnaval.