(Foto: Valquir Aureliano)

O Carnaval na Avenida, com desfiles das escolas de samba, chegou ao fim em Curitiba. Neste domingo (19 de fevereiro) ocorreu o desfile das escolas do Grupo de Acesso, enquanto no sábado o Grupo Especial já havia levado alegria para os foliões.

Como se pode ver nas imagens abaixo, logo que encerrou o desfile na avenida já teve início os trabalhos de limpeza pós-folia.

O anúncio da escola campeã será feito hoje (20), a partir das 15h, no Memorial de Curitiba, onde acontece a apuração das notas do desfile.