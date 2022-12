Trecho da BR-376 onde houve um deslizamento de terra provocou uma verdadeira tragédia (Crédito: Franklin de Freitas)

A concessionária Arteris Litoral Sul anunciou que a BR-376 em Guaratuba, no Litoral do Paraná, vai permanecer bloqueada pelo menos até a próxima terça (6). De acordo com o boletim, divulgado no início da noite deste domingo (4), uma previsão concreta sobre a liberação da rodovia depende do volume de chuvas, a melhora do tempo nos próximos dias e da secagem do solo. O bloqueio da rodovia completa uma semana nesta segunda (5), desde quando aconteceu um deslizamento de terra que deixou dois mortos.

Um novo boletim sobre as condições da estrada deverá ser divulgado somente na terça (6). Uma vistoria técnica chegou a ser anunciada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo secretário de segurança pública do Paraná, Wagner Mesquita, para o sábado, mas as más condições do clima impediu a realização.

“Estão sendo realizadas atividades de execução de sarjeta de drenagem na pista sul e limpeza da via. Na pista norte, foi realizada a recomposição do pavimento somando 330 metros de asfalto. A concessionária segue com análise contínua do trecho para averiguação da segurança.Não existe previsão de data para a liberação”, afirma a concessionária no boletim.

Há duas rotas alternativas para ir de Curitiba a Santa Catarina. Uma delas é pelas BRs-116 (de Curitiba a Mafra, SC) e depois pela SC-280, de Mafra até o entroncamento com a BR-101, em Joinville. A outra é pela BR-277 até Paranaguá e depois até Matinhos. Mas essa rota travessia por balsa em Guaratuba, e por isso há restrições para veículos pesados.