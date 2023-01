Divulgação / PRF

Um novo deslizamento de terra, ocorrido na noite desta quinta-feira (19), voltou a causar problemas na BR-376, em Guaratuba. A pista no sentido Curitiba ficou totalmente interditada, na altura do km 668. As informações são da Arteris Litoral, Sul, concessionária que administra o trecho.

O deslizamento desta quinta-feira ocorreu pouco antes das 22 horas, na altura do km 668,7 — perto de onde houve o deslizamento de 28 de novembro, que até hoje não foi totalmente restabelecido. Por volta das 22h30, a fila de carros chegou a 11 km no sentido Santa Catarina.

Ainda na noite desta quinta, a Polícia Rodoviária Federal (PF) interditou preventivamente a BR-376 no km 669. Segundo a PRF, não existe previsão para liberação. Os veículos que descerem para Santa Catarina pela rodovia serão orientados a retornar a partir do posto da PRF em Tijucas do Sul (região metropolitana de Curitiba). A PRF afirmou ainda que coordenará uma operação de restabelecimento da normalidade do fluxo. Por causa da ocorrência, a Arteris fechou a pista no sentido Curitiba, ainda em Garuva (SC), e também fez uma barreira de interdição no km 633, em São José dos Pinhais, para evitar que os motoristas desçam para Santa Catarina.

Segundo a PRF, as chuvas constantes na região provocaram o deslizamento de terra e vegetação para cima da estrada. Choveu mais de 150 mm nos últimos sete dias, sendo mais de 50 mm apenas nas últimas 24 horas. Até o momento, não há registro de veículos atingidos ou pessoas feridas.