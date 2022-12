A BR-376 com o deslizamento de terra, ocorrido em novembro: trânsito tumultuado até hoje (Franklin de Freitas)

E 2022 vai se despedindo com milhares de notícias publicadas no Portal e no jornal ‘Bem Paraná’. Entre as 20 notícias mais lidas no www.bemparana.com.br, estão interdição em estrada, ocorrências policiais, polêmicas envolvendo influencer, eleições, incêndio, show de rock, concursos e a história da miss curitibana que saiu da Vila Torres, que mais parece um conto de fadas.

A mais lida foi sobre o deslizamento de terra no quilômetro 668 da BR-376 no dia 28 de novembro, que deixou a rodovia interditada por nove dias, causou duas mortes e soterrou seis caminhões e três carros. Até hoje, o trecho passa por obras e o tráfego está prejudicando, afetando a viagem de Curitiba para o Litoral do Paraná e Santa Catarina.



Neste fim de ano, aliás, as rodovias do Paraná de um modo geral estão com problemas. Desde outubro, a BR-277, no Litoral do Paraná, está com filas devido ao deslizamento de pedras. A Estrada da Graciosa também sofreu com as chuvas e está parcialmente interditada. Com tantos problemas, a temporada no Litoral do Paraná, que seria a primeira sem restrições contra a Covid-19, pode ser prejudicada.

A segunda mais lida foi sobre o ex-apresentador do podcast Flow, Bruno Aiub, conhecido como Monark, que enfrentou uma polêmica sobre a sua defesa à criação de um partido nazista no Brasil, publicada em 12 de fevereiro. Desta vez foi a resposta dele após um convite do Museu do Holocausto, em Curitiba, para que conheça a história do flagelo imposto aos judeus pelo regime nazista de Adolf Hitler. Segundo Monark, seria “um prazer” visitar o local.



Monark fez uma série de tweets se desculpando. Porém, após o comentário de uma seguidora o alertando para que aceitasse o convite do museu, Monark deu uma resposta que desagradou os internautas. Segundo ele, “seria um prazer” ir ao local. “Prazer? Parece que é de propósito”, respondeu um seguidor. “Prazer não é a ideia da visita”, escreveu outra seguidora. Em outra publicação, ele afirmou que vem sendo vítima de um “linchamento desumano”. O perfil oficial do museu respondeu: Não, Monark. ‘Linchamento desumano’ é o que fizeram com Moïse Kabagambe. Você errou, por isso reiteramos nosso convite! De coração aberto! Venha nos visitar, sem alarde, e ver as consequências do inimigo “se revelar”.

A terceira reportagem mais lida foi publicada no dia 17 de outubro e falava sobre o turista que foi tirar foto e caiu nas Cataratas do Iguaçu. O corpo foi encontrado no dia 19 de outubro.

Eleição para governo do PR foi tranquila, mas a de presidente foi tumultuada

O ano que passou foi de eleição para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. A eleição para governador no Paraná foi tranquila, com a vitória de Ratinho Jr ainda no primeiro turno. Mas a eleição para presidente não foi só para o segundo turno como contou com uma disputa acirrada, com ameaças à democracia e a necessidade de uma postura dura do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu a eleição com 60.341.333 votos — o equivalente a 50,90% dos válidos. O atual presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, obteve 58.203.620 votos — 49,10 % dos válidos.

Depois do resultado, bolsonaristas passaram a questionar o resultado das eleições. Fecharam estradas, acamparam na frente de quartéis do Exército pedindo golpe militar, incendiaram carros e até colocaram bombas perto do aeroporto em Brasília.

No Paraná, a surpresa foi a eleição foi a eleição ex-juiz Sérgio Moro (União) para o Senado, vencendo Alvaro Dias (Podemos), que ocupava o cargo de Senador desde 1999.

Entre as 20 reportagens mais lidas, uma delas fala a eleição, a que mostra a lista de candidatos no Paraná.

A banda Kiss se apresenta na Pedreira: uma de muitas atrações (Franklin de Freitas)

2022 marcou a retomada dos shows após a pandemia

A 12ª reportagem mais lida de 2022 foi sobre o histórico show do Kiss na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, no dia 28 de abril. No texto autoral, o jornalista Silvio Rauth Filho contou sobre o show e a sua relação de fã com a banda. O ano de 2022, aliás, marcou a retomada de grandes shows na capital paranaense após a pausa por causa da pandemia de Covid. Também passaram pela capital paranaense: Metallica, Now United, A-Ha, Gun’s Roses e Harry Styles, entre outros. Por Harry Styles, aliás, fãs acamparam na Pedreira Leminski durante um mês para ver o astro de perto. Curitiba também viu os fãs dos Coldplay ficarem mais de 12 horas na fila por ingressos para os shows marcados para 21 e 22 de março de 2023.

Kimberley Rhiane Ramos: lugar garantido no Miss Universo Paraná (Franklin de Freitas)

A história de Kimberly Rhiane, a nova Miss Curitiba: da Vila Torres para o mundo

Entre as reportagens mais lidas de 2022, está a história da garota nascida e criada na Vila Torres, que fica às margens do Rio Belém, a modelo Kimberly Rhiane dos Santos Ramos, 27 anos. Ela já havia vencido o Miss São José dos Pinhais em março deste ano e recentemente resolveu participar do concurso da capital paranaense, abdicando da coroa que havia conquistado no município metropolitano. Com a mais nova faixa de Miss, garantiu seu lugar no Miss Universo Paraná, que acontecerá em março do ano que vem, possível e provavelmente em Curitiba.



A história da jovem com a modelagem, no entanto, começa muito antes. Segundo a mãe dela, Zenilde Aparecida dos Santos, a filha desde sempre foi muito vaidosa e ficava se olhando no espelho, fazia poses e gostava de maquiagem. “A gente estava andando na Rua XV e um rapaz abordou a gente e falou de fazer umas foto. Gostamos do que foi oferecido, fomos conhecer, e aos pouquinhos ela foi entrando [no mundo da modelagem]. Ela era uma criança tímida, coloquei ela num curso mais para fazer teatro e ir perdendo essa timidez, para conhecer pessoas fora da nossa realidade aqui. Foi quando ela começou a andar com as próprias pernas. A vida é feita de escolhas, e escolhemos o melhor para ela”, comemora a mãe da Miss.



“Vou me preparar para o Miss Paraná, física e psicologicamente. Ser Miss vai além da beleza física, tem outros requisitos, como ser próxima das pessoas, ser caridosa, ajudar quem precisa, e isso eu acho que a gente consegue aumentar e desenvolver. Quando a gente parte de um sentimento bom, parece que a gente consegue expandir esse sentimento para outras áreas da vida”, afirma Kimberly.

O ano foi de Copa, mas matérias mais lidas de esporte foram sobre outros temas

O ano foi Copa de Mundo, mas a notícia mais lida de Esporte e a quinta no ranking geral do Portal Bem Paraná foi sobre o meia-ponta Felipe Gedoz, 28 anos, que foi contratado pelo Athletico em janeiro de 2017 por R$ 5 milhões e foi anunciado como novo reforço do Brasiliense em 24 de maio deste ano.



A 13ª reportagem do ranking geral do Bem Paraná foi sobre a morte de Fabio Zambiasi, 55 anos, o terceiro maior zagueiro artilheiro da história de Curitiba no dia 7 de fevereiro. Como jogador, defendeu o clube paranaense de 1995 a 1997, com 144 jogos e 18 gols. É o terceiro maior zagueiro artilheiro da história do clube. Atuou ao lado de Alex, Ademir Alcântara, Polaco e Jetson, participando da campanha do acesso à primeira divisão em 1995. Zambiasi trabalhava no corte de madeiras e foi atingido por uma árvore, dentro de sua propriedade, em Soledade (RS). Ele trabalhava na extração de eucaliptos quanto foi atingido por um deles.

As 20 reportagens mais lidas no Bem Paraná em 2022

