A área onde houve o deslizamento na BR-376, no dia de ontem: em obras (Reprodução)

Rodovias afetadas com bloqueios por conta de deslizamentos de terra, a BR-277 e a BR-376 terão restrição no tráfego de veículos pesados durante os feriados de Natal e Ano Novo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a medida é necessária para amenizar as filas e auxiliar o tráfego de motoristas em veículos menores que seguirão principalmente para as praias no Paraná e Santa Catarina. “Além de melhorar a trafegabilidade, vamos diluir o fluxo e com isso diminuímos os congestionamentos”, disse o superintendente da PRF no Paraná, Antônio Paim de Abreu Júnior, em entrevista coletiva na manhã desta segunda (19).

Na BR-277, que liga a capital às praias do Paraná, durante o Natal, o tráfego de caminhões articulados será proibido, no sentido Paranaguá, do meio-dia à meia-noite de domingo (25). Na segunda-feira (26), o tráfego estará proibido para esses veículos de 6 horas da manhã ao meio-dia. Para a subida sentido Curitiba, o tráfego estará impedido na sexta-feira (23), do meio-dia à meia-noite. No sábado, de 8h da manhã à meia-noite.

Durante o feriado de Ano Novo, o trânsito de caminhões articulados será proibido no sentido Paranaguá, na sexta-feira (30), de meio-dia à meia-noite. No sábado (31), de 8h da manhã à meia-noite. No sentido Curitiba, o tráfego será interditado para esses veículos no domingo (1º), de meio-dia à meia-noite. Na segunda-feira (2), de 6h da manhã ao meio-dia.

Já na BR-376, que liga Curitiba ao Litoral catarinense, o trânsito de caminhões será impedido em todos os sentidos na sexta-feira (23), de 14h à meia-noite. No sábado (24), a interdição será de 6h da manhã às 18h. No domingo (25), de 14h à meia-noite. Na segunda-feira (26), de 6h da manhã ao meio-dia.

No Ano Novo, os caminhões ficarão impedidos de circular na sexta-feira (30), de 14h à meia-noite. No sábado (31), de 6h da manhã às 18h. No domingo (1º), de 14h à meia-noite. Na segunda-feira (2), de 6h da manhã ao meio-dia. Uma das três faixas que serão utilizadas na BR-376 irá atuar de maneira reversível para ajudar os motoristas.

Telas protegem encosta na BR-376

Na mesma entrevista coletiva, o diretor de operações da concessionária Arteris Litoral Sul, Antônio Cesar Rivas Sass, informou que duas obras importantes estão sendo realizadas no local onde houve o deslizamento na BR-376. Ele informou qu no sentido Santa Catarina está sendo instalada uma tela dinâmica que poderá proteger a encosta do morro contra novos deslizamentos. A previsão é que a instalação da tela dinâmica seja concluída até o dia 24 deste mês, o que possibilitará a liberação do tráfego em duas faixas. No sentido Curitiba, uma cortina de concreto está sendo instalada e, quando for concluída, as duas pistas também poderão ser liberadas. Para essa obra não há prazo.

Obras na BR-277 já começaram nesta segunda

As obras de reparo nos quilômetros 39 e 41 da BR-277 começaram nesta segunda (19), sob comando do Departamento de Estradas de Rodagem no Paraná (DER-PR), que firmou um acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para comandar a execução das obras de reparos nos dois pontos que foram alvo de deslizamento. No trecho atingido pela queda de rochas há mais de um mês, no km 42, a obra ficará com o DNIT, que realizou a contratação emergencial de contenção do talude, um investimento de R$ 1,6 milhão

“Após a assinatura, já demos início a contratação de empresa, e no sábado, o DER já deu a ordem de serviço para a que a empresa já estivesse hoje pela manhã na rodovia disponibilizando pessoal, equipamentos e sinalização. Sempre considerando as premissas de segurança”, afirmou o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem no Paraná (DER-PR), Alexandre Castro Fernandes, sobre os quilômetros 39 e 41.

O superintendente regional substituto do DNIT no Paraná, Christiano Schneider Machado, afirmou, por sua vez, que as obras no km 42 da BR-277 continuam, mas que o uso do guindaste, que ocupa duas faixas da rodovia no sentido litoral, deverá permanecer devido à necessidade do equipamento nos reparos. Segundo ele, não há previsão de prazo de finalização da obra.