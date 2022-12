Deslizamento na BR-277 prejudiou o tráfego no fim de semana (João Frigério)

O presidente da Fetranspar Coronel Sérgio Malucelli, explicou na sexta (2) que as interdições da BR-277 e da BR-376, em razão das fortes chuvas do fim de novembro que provocaram deslizamentos de terras, aumentaram os custos diários do transporte rodoviário de cargas nas estradas. Com maior tempo de viagem, em razão de desvios e diminuição da velocidade por conta de pista simples, os transportadores viram aumentar os custos.

“Na BR-277, que ficou dois dias interditada no sentido Curitiba ao Litoral, o prejuízo com os caminhões parados chegou a R$ 41 milhões. A rodovia foi liberada com a passagem em uma pista no dia 1, às 15h30, para a descida ao litoral”, disse o Coronel Malucelli.

Já na BR-376 não há nenhuma previsão de quando a estrada será liberada. O desvio para chegar até Florianópolis aumenta a viagem para 18 horas, pois são 370 quilômetros de trajeto, grande parte em pista simples. “Hoje, o custo operacional para fazer essa viagem está em R$ 60 milhões por dia. A velocidade média dos caminhões, que era de 65 km/h, baixou para 20 km/h, 18 km/h. Isso aumenta o tempo de viagem, o desgaste do caminhão, aumentam as diárias dos motoristas e dos transportadores agregados”, explica o Coronel Malucelli.