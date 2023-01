Fachada do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR). 27/08/2019 – Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), junto com a Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), realiza um evento em comemoração ao aniversário de um ano do lançamento do novo modelo de placa preta para veículos de coleção.



Será neste sábado, das 9 às 16 horas, na Praça Nossa Senhora de Salette, ewm frente ao Palácio Iguaçu, no Centro Cívico. Haverá uma homenagem para os 100 primeiros adesistas no Estado. Veículos antigos que compõem o acervo das Forças de Segurança também estarão estacionados no evento.