Leonardo Sguarezi/SECOM

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran PR) tem se utilizado de atividades como brincadeiras, danças e apresentações musicais para sensibilizar a população que mora ou visita o Litoral do Estado nesta temporada sobre os cuidados necessários no trânsito. Desde o início da operação Verão Maior Paraná, no final de dezembro, mais de cinco mil pessoas já foram atendidas nas atividades educativas, focadas principalmente nas crianças.

Chamada de Detran Educa, a iniciativa envolve ações em pontos fixos do Litoral em meio às estruturas do Governo do Estado na praia do Cristo, em Guaratuba, praias Brava e de Caiobá, em Matinhos, e no balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná. Os visitantes podem participar de jogos interativos, utilizar óculos de realidade virtual e assistir peças musicais sobre o tema.

Além de aprenderem brincando, as crianças recebem brindes educativos com informações sobre as regras de trânsito e orientações sobre os cuidados que motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas devem ter ao circular. Muitos pais e avós também acabam se envolvendo com as ações e recebem materiais educativos.

Os funcionários atuam também de forma itinerante com o uso do Detran Móvel, que está percorrendo todo o Litoral. Na unidade, é possível esclarecer dúvidas, solicitar a segunda via do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou da Permissão Internacional para Dirigir (PDD), além de fazer consulta de pontos. As informações sobre os dias, horários e endereços do Detran Móvel estão disponíveis no site do Verão Maior Paraná.

“As atividades são para que elas entendam qual a responsabilidade delas no trânsito e a necessidade de ter paciência e cautela, porque as vias são feitas para todos, com especial cuidado com os mais vulneráveis, como pedestres e ciclistas”, enfatizou o coordenador de Educação para o Trânsito do Detran-PR, Michael Bogo.

ATRAÇÃO FAMILIAR – A dona de casa Tereza Berlezi, de 58 anos, saiu de Curitiba para passar as férias em Guaratuba com a família e gostou da programação oferecida pelo Detran-PR. “Estamos há uns 15 dias participando das brincadeiras. As crianças estão adorando e aprendendo e a gente está jogando junto”, contou.

Manuelle Marin, 9 anos, de Cornélio Procópio, estava com a vó Maria Luiza, 56, e disse que já aprendeu algumas coisas novas através do jogo. “Eu estou achando bem divertido jogar. Aprendi sobre ter uma certa idade para usar o banco da frente, atravessar na faixa de pedestres e os lugares onde pode ou não pode estacionar”, disse Manuelle.

Após uma longa viagem com a família de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, até o Litoral do Paraná, a gerente Zilmara Alves de Sá, 45, disse que está contente com toda a estrutura oferecida pelo Governo do Estado, em especial com a tenda do Detran-PR. “É uma brincadeira que te ensina coisas como o perigo do uso do celular ao volante e o respeito à faixa de pedestres, o que é bom para as crianças e os adultos também, e que nos levam de volta à infância”.

As tendas educativas do Detran-PR funcionam de terça-feira a domingo, das 8h às 12h e das 15h às 19h, e vão até o dia 29 de janeiro no Litoral. Também há ações ocorrendo em São Pedro do Ivaí e Porto Rico, na região Noroeste.

COMPROMISSO – Bogo explicou que o Paraná foi o primeiro Estado a firmar um compromisso formal com o Governo Federal no âmbito do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans). Uma das ações é a promoção de blitz educativas nas rodovias e nas balsas e ferry boats que fazem a travessia da baía de Guaratuba.

Aos finais de semana, técnicos do Detran-PR também abordam veranistas que estão consumindo bebidas alcoólicas nas areias das praias para alertar sobre a Lei Seca e os perigos da grave associação entre álcool e direção.

“É um trabalho que temos feito durante todo o ano e que agora reforçamos neste período de férias, em que muitos acabam relaxando nas regras de trânsito. Por isso, contamos com a compreensão da população que vem ao Litoral para que cumpra com as regras de trânsito aqui também”, afirmou o coordenador do Detran-PR.

CAMPANHA PUBLICITÁRIA – Além das intervenções presenciais, o Governo do Estado lançou no fim do ano uma extensa campanha educativa sobre o tema.

Com peças para TV, rádio, outdoors, redes sociais, anúncios em jornais e mobiliário personalizado, a campanha visa conscientizar o público sobre a necessidade de redobrar os cuidados no trânsito no período de maior movimento causado pelas férias de verão.

O material destaca a necessidade do uso de segurança e de revisões periódicas do veículo antes de pegar a estrada, proibições do consumo de bebida alcoólica antes de dirigir e do uso do celular ao conduzir automóveis ou motocicletas.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e à comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.