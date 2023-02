Daniel Castellano/SMCS

A Urbanização de Curitiba (Urbs) informa que dez linhas de ônibus terão desvios de trajeto por conta dos preparativos para o Carnaval 2023. Das 20h de sábado (11/2) até as 4h de domingo (12/2), a Rua Marechal Deodoro, entre a Rua João Negrão e a Avenida Marechal Floriano Peixoto, ficará totalmente bloqueada para realização das montagens dos portais para os desfiles.

As linhas que terão desvios de 20h de sábado às 4h de domingo são: 365-Jd.Social/Batel, 366-Itupava/Hosp Militar, 372-Tarumã; 373-Alto Tarumã; 385-Cristo Rei; 386-Cajuru; 389-Mad.Tarumã/Augusta; 464-A.Munhoz/Jd.Botânico; 150-C.Música/Vista Alegre; e 380-Detran/Vic. Machado. Confira as mudanças aqui.

Na próxima semana, que antecede o Carnaval, o bloqueio na Marechal Deodoro será em meia pista, sem a necessidade de alteração nas linhas.

Garibaldis e Sacis

No domingo (12/2), das 13h às 21h, as linhas 524 – Bairro Novo B/C e 541 – Bairro Novo “A” terão desvio para apresentação de Pré-Carnaval 2023 do bloco Garibaldis e Sacis no Sítio Cercado. A Rua São José dos Pinhais, entre as ruas Dr. Lauro Gentio Portugal Tavares e Nova Aurora, ambos os sentidos, ficará bloqueada. Confira aqui as alterações.