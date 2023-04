Curitiba faz semana de horário estendido para vacinação em dez unidades. – Na imagem, US Mãe Curitibana. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Nesta próxima semana, de segunda (10/4) a sexta-feira (14/4), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba estenderá até as 20h o horário de vacinação em dez unidades de saúde (uma em cada distrito sanitário do município). Fechando a semana, no sábado (15/4), a SMS fará o primeiro dia D de vacinação de 2023, das 9h às 17h, também em dez unidades.

Fazem parte da ação do horário estendido durante a semana as seguintes unidades de saúde: Monteiro Lobato, Aurora, Mãe Curitibana, Santa Amélia, Campo Alegre, Bairro Novo, Visitação, Santa Felicidade, Bacacheri, Iracema.

Para o dia D, no sábado, participam as mesmas unidades, com exceção da unidade Santa Felicidade, que será substituída pela unidade Pinheiros. Os endereços estão abaixo ou no site Imuniza Já Curitiba.

O objetivo é oportunizar aos curitibinhas e suas famílias horários alternativos de vacinação, para que todos coloquem a sua situação vacinal em dia. Serão oferecidas vacinas anticovid, contra a gripe e aquelas do calendário de rotina (veja mais detalhes a seguir).

Além dos horários especiais de vacinação na próxima semana e do dia D, a SMS permanece ofertando a vacinação nos horários regulares de atendimento das 107 unidades de saúde (veja mais detalhes no site Imuniza Já Curitiba).

“Esperamos especial atenção das famílias a esse momento. Quem ama, vacina”, convoca a secretária municipal da saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

Segundo a secretária, é necessário melhorar a adesão à vacina anticovid no esquema básico das crianças e pelo público convocado para o reforço bivalente (veja mais detalhes abaixo). “Além disso, temos que ter especial atenção dos públicos convocados para a vacinação contra a gripe, uma doença que mata e que acomete muitos curitibanos todos os anos”, diz Beatriz.

Vacinas de rotina

Serão ofertadas as vacinas de rotina, entre elas: hepatite B, pentavalente, VIP/VOP (pólio), rotavírus, meningo C, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, hepatite A, dupla adulto, HPV, dTpa adulto, pneumo 10, meningo ACWY e DTP (tríplice bacteriana), aplicadas conforme recomendação do Calendário Nacional de Vacinação.

Vacina BCG

A vacina BCG será aplicada nas 10 unidades de saúde que abrem no Dia D (sábado).

Nas dez unidades que estenderão o horário de atendimento até as 20h, a aplicação deste imunizante será conforme o cronograma a seguir: segunda-feira (10/4) nas unidades Visitação e Aurora; terça-feira (11/4) na unidade Santa Felicidade; quarta-feira (12/4) nas unidades Campo Alegre e Bacacheri; quinta-feira (13/4) nas unidades Mãe Curitibana, Bairro Novo e Santa Amélia; e sexta-feira (14/4) nas unidades de saúde Monteiro Lobato e Iracema. O cronograma visa a otimização do uso dos frascos deste imunizante.

Vacina contra a gripe

A SMS recomenda que todos os curitibanos convocados e que ainda não tomaram a vacina contra a gripe este ano aproveitem os horários alternativos para receber o imunizante.

Isso porque, historicamente, Curitiba tem um aumento sazonal na procura de atendimentos de pessoas com sintomas respiratórios na rede municipal de saúde com a chegada do outono e inverno. A vacina ajuda a reduzir a circulação do vírus influenza (gripe) e o risco de agravamento em caso de contaminação nessa época do ano.

O imunizante contra a gripe já está disponível em Curitiba, neste momento, para pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e trabalhadores de saúde.

A partir de segunda-feira (10/4), a SMS amplia a convocação da vacinação contra a gripe para gestantes e puérperas (mulheres que passaram por parto há até 45 dias); pessoas com comorbidades; profissionais da educação; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo, forças armadas, de segurança e salvamento.

Vacina contra a covid-19

A vacina contra a covid-19 também será oferecida para todos os públicos já convocados.

Para bebês de 6 meses a menores de 5 anos são recomendadas três doses. Crianças de cinco anos ou mais devem tomar duas doses e um reforço. Pessoas com 18 anos ou mais, devem tomar duas doses e dois reforços no total.

Para alguns públicos mais vulneráveis, o reforço é aplicado com a chamada vacina bivalente (que promete maior proteção por conter cepas mais atualizadas do vírus): pessoas com 60 anos ou mais, imunossuprimidos com 12 anos ou mais, gestantes e puérperas (mulheres que passaram por parto há até 45 dias) com 12 anos ou mais, pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais e trabalhadores de saúde.

A partir de segunda-feira (10/4), pessoas com comorbidades também passam a integrar esse grupo de convocados.

Balanço

Em 2022, a SMS realizou três edições de semanas com horário estendido de vacinação e quatro dias D, em que as unidades abriram aos sábados.

Somando as vacinas feitas somente nestas ações em 2022, as equipes da secretaria aplicaram 68,3 mil doses de imunizantes, o que impactou diretamente no aumento da cobertura vacinal de todas as vacinas.

Unidades que participam da ação

– Horário estendido para vacinação (10 a 14/4, 8h às 20h)

– Dia D (15/4, 9h às 17h)

Distrito Sanitário Boqueirão

US Visitação

Rua Bley Zorning, 3136 – Boqueirão

(vacinação da BCG em 10/4 e 15/4)

Distrito Sanitário do Pinheirinho

US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

(vacinação da BCG em 10/4 e 15/4)

Distrito Sanitário Santa Felicidade

US Santa Felicidade (apenas horário estendido na semana de 10 a 14/4)

Via Veneto, 10 – Santa Felicidade

(vacinação da BCG em 11/4)

US Pinheiros (apenas dia D, no dia 15/4)

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

(vacinação da BCG em 15/4)

Distrito Sanitário Boa Vista

US Bacacheri

Avenida Erasto Gaertner, 797 Bacacheri

(vacinação da BCG em 12/4 e 15/4)

Distrito Sanitário do CIC

US Campo Alegre

Avenida das Industrias, 1749 – Cidade Industrial

(vacinação da BCG em 12/4 e 15/4)

Distrito Sanitário Matriz

US Mãe Curitibana

Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

(vacinação da BCG em 13/4 e 15/4)

Distrito Sanitário Bairro Novo

US Bairro Novo

Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado

(vacinação da BCG em 13/4 e 15/4)

Distrito Sanitário do Portão

US Santa Amélia

Rua Berta Klemtz, 215 – Fazendinha

(vacinação da BCG em 13/4 e 15/4)

Distrito Sanitário Tatuquara

US Monteiro Lobato

Rua Olivio José Rosetti, 538 -Tatuquara

(vacinação da BCG em 14/4 e 15/4)

Distrito Sanitário Cajuru

US Iracema

Rua Professor Nivaldo Braga, 1.571 – Capão da Imbuia

(vacinação da BCG em 14/4 e 15/4)