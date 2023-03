Henry Milleo/Arquivo Bem Paraná

O sol pode aparecer no Paraná, nesta quarta-feira (8). Mas, assim como nesta terça-feira (7), até a tarde parte do Estado pode ter muita nebulosidade. Em Curitiba, a previsão é a mesma. A manhã deve vir com sol, mas durante a tarde podem ocorrer momentos com muitas nuvens e até mesmo chuviscos não estão descartados. Nesta terça, teve até chuva forte na Capital.



No geral, a previsão é de um dia com o tempo mais firme nas regiões. Os próximos dias devem intercalar as condições. Na quinta-feira (9) deve chover na Capital e na sexta (10 e no sábado (11) o predomínio é de tempo nublado. As temperaturas seguem mais altas e com sensação de abafamento até o fim de semana.