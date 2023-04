Geraldo Bubniak/AEN

Buscando aumentar a cobertura vacinal e expandir a imunidade da população, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) promove, neste sábado (15), o Dia D de Vacinação. O evento, que conta com o apoio do Ministério da Saúde (MS) e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems), acontece nos 399 municípios para atualização da carteirinha e abrange as campanhas vigentes no Paraná (Covid e Influenza), além de outras 19 vacinas de rotina.

O secretário de Estado da Saúde, César Neves, acompanhou a vacinação na Unidade Mãe Curitibana, na capital do Estado, e avaliou a campanha como fundamental para garantir o bem-estar dos paranaenses.

“Hoje é um dia de proteção e sobretudo de conscientização, de levar até as pessoas a importância de estar com carteira de vacinação atualizada. Temos uma grande meta em todo o Estado do Paraná e não tenho dúvidas de que será um dia marcante para a saúde pública”, destacou.

Para a realização das ações, o Estado organizou cerca de 5 mil profissionais de saúde, servidores estaduais e municipais, que estarão a postos, das 8h às 17h, nas mais de 1,3 mil salas de vacinas distribuídas nos 399 municípios. Ao todo, a mobilização estima alcançar 800 mil aplicações ao longo do dia.

APROVAÇÃO – Edgar Cavalcanti, de 79 anos, aproveitou o dia para receber as vacinas da Gripe e Covid convidou outros paranaenses para se vacinarem. “Essa é uma grande oportunidade, principalmente por ser em um dia mais acessível para a população. A vacina é segura, gratuita e muito importante para nossa saúde, por isso convido a todos para que busquem o local mais próximo de vacinação”, comentou.

De acordo com o Ministério da Saúde, a cobertura vacinal considerada ideal para os imunizantes de rotina (BCG, Febre Amarela, Hepatite A, Hepatite B, Meningocócica C, Pentavalente, Pneumocócica, Poliomielite, Rotavírus e Tríplice Viral) é de 95%, com exceção da BCG e Rotavírus, que possuem meta de 90%. Em ambos os casos, a cobertura atual está abaixo destas metas e o Dia D pode ser uma estratégia essencial para assegurar mais proteção aos paranaenses. Um exemplo é o imunizante de Poliomielite, que hoje possui uma adesão de apenas 66,63% no Estado.

O servidor público Emerson Morato Santos, pai da pequena Lívia de treze meses, levou sua filha até o Mãe Curitibana para a aplicação da vacina da Covid. “Desde criança, sabemos da importância da vacinação para garantir nossa imunidade. Durante a pandemia, esse exemplo ficou ainda mais claro e esse ato nos dá uma garantia de mais proteção” comentou.

A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, também esteve na capital acompanhando o evento e elogiou o protagonismo do Estado.

“O Paraná é o primeiro Estado a realizar um Dia D da multivacinação neste ano. Este é um momento valioso não somente para a proteção dos paranaenses mas também para servir de exemplo a toda a federação. Ainda travamos grandes lutas contra a desinformação e essas ações são ferramentas primordiais para a conscientização coletiva”, destacou.

PARCERIAS – O dia de vacinação conta com o apoio de várias entidades e órgãos federal, estadual e municipais, como o Ministério da Saúde, Conselho Estadual de Saúde do Paraná, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná, Associação das Associações e Consórcios Municipais de Saúde, Associação dos Municípios do Paraná, Associação Comercial do Paraná, Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA-Pr), Apaes, Escolas Municipais e Creches, Entidades Religiosas (católica, evangélicas, entre outras), Grupo Cinco “S”, Fecomércio, Fiep, Cooperativas e Conselhos Profissionais e Entidades de Classe.