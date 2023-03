Em 20217, o Bem Paraná embarcou no dia da mentira e fez uma brincadeira sobre a Rua 1º de Abril, que não existe. (Foto: Franklin de Freitas)

Uma mentirinha aqui, outra ali, outra acolá. Comemora-se neste sábado, 1º de abril, o dia da mentira. Claro que mentir não é lá o mais agradável a se fazer, mas fato é que as mentiras, pequenas ou grandes, estão presentes no cotidiano. Tão presentes que, às vezes, fica até difícil acreditar em algumas histórias – mesmo que sejam verdade. Curitiba, capital do Paraná, carrega algumas dessas verdades que só quem já viu, ou viveu, consegue acreditar. Mas a capital também carrega aquelas mentirinhas que de tão repetidas até parecem verdade.

Cinco verdades que mais parecem mentira (principalmente para quem não é daqui)

1 – Jacaré do Barigui

Embora pareça um mito, o Parque Barigui realmente já teve jacarés forasteiros por lá. Desde 2007, foram encontrados três jacarés no parque, mas eles foram realocados para lugares mais adequados. Um deles, apelidado de Jack, foi enviado para o pantanal mato-grossense.

2 – Oil man

Quem ouve de fora não consegue acreditar, mas Curitiba realmente tem um personagem, para muitos um super herói, chamado Oil Man. Nelson Rabello, seu verdadeiro nome, ficou conhecido por pedalar entre as ruas da capital mais fria do Brasil usando apenas sunga, tênis e muito óleo bronzeador. Para quem é de fora, pode ser difícil de acreditar, mas todo curitibano sabe que o Oil Man é real.

3 – Capital do Brasil por apenas três dias

Durante os anos da Ditadura Militar, em 1969, Curitiba foi escolhida para ser a capital do Brasil. O objetivo da decisão era salientar o apoio da cidade ao regime militar. Na época, a esposa do então presidente Costa e Silva era curitibana e pediu a ele que Curitiba se tornasse a capital do país, mas a decisão durou apenas três dias.

4 – Prédio que gira

Sim, Curitiba tem um prédio que gira! É claro que nem todas as partes do prédio giram, por causa do encanamento de algumas áreas, mas os apartamentos do prédio realmente se movimentam.

O Suíte Vollard , localizado no Ecoville, foi construído para que os apartamentos completassem a volta de 360º em uma hora, mas os moradores poderiam controlar para que o tempo seja menor. No entanto, os apartamentos nunca foram ocupados efetivamente, estando em leilão até hoje.

5 – Bosque do Papa

O Bosque do Papa, ou Memorial da Imigração Polonesa, um dos parques de Curitiba, recebe esse nome porque o Papa realmente já pisou em solos curitibanos. Em 1980, o Papa João Paulo II passou por 13 cidades do Brasil, inclusive Curitiba. No bosque, a prefeitura remontou a típica casa que foi visitada pelo Papa no Estádio Couto Pereira, por isso o nome.

E as mentiras que realmente são mentira, e acabam virando lenda?

Curitiba também não fica pra trás nos mitos que carrega, conheça alguns deles.

1 – Bacacheri ou Vaca Cherry?

De acordo com os moradores do bairro Bacacheri, sua origem está relacionada a um fazendeiro de origem francesa, que perdeu uma de suas vacas e saiu pela região chamando pela sua baca cherry, que em uma mistura de português e francês equivale a vaca querida. A história conta que em determinado momento o baca cherry se tornou Bacacheri. No entanto, o historiador Ermelino de Leão conta que o nome Bacacheri tem origem Tupi e significa rio pequeno, alusão ao rio Bacacheri que atravessa o bairro.

2 – Cidade do cachorro quente

Pelos muitos carrinhos de cachorro-quente na cidade, muitos acreditam que Curitiba é a cidade do hot dog. No entanto, Osasco é a verdadeira cidade do cachorro-quente. A única diferença é que, para os curitibanos, o lanche é sempre com vina – salsicha não.

3 – Cidade mais educada

Curitibanos não levam o maior elogio quanto à educação, mas há algum tempo atrás surgiu o boato de que Curitiba seria a cidade mais bem educada do país. E adivinha? É mentira mesmo! Mas a cidade não está nada mal. Uma pesquisa nacional feita por aplicativo de idiomas detectou que Curitiba é a terceira cidade mais bem educada do país, somente atrás de Brasília e Natal.

Curiosidades locais

Pregar peças no dia da mentira sempre foi uma tradição no País e, algumas vezes, veículos de imprensa e até instituições se valeram dela para uma brincadeira. A Prefeitura de Curitiba mesmo já usou a data de maneira divertida.

Em 2022, publicou no seu Instagram que a salsicha não poderia mais ser chamada de vina em terras curitibanas. Em outra oportunidade, anunciou que haveria restrição para veículos em parte do Centro da cidade.

Estas mentirinhas foram desmentidas no mesmo texto, explicando que se tratavam de brincadeiras.

Até o Bem Paraná embarcou no dia da mentira. Em 2017, uma matéria dizia que Curitiba iria ganhar a Rua 1º de Abril, em homenagem à data. Tinha até foto de uma placa. No caso da Rua 21 de Abril (que realmente existe no Alto da XV, próximo ao Couto Pereira), com o número 2 apagado. Mas a matéria também explicou que tudo era uma brincadeira para contar histórias do 1º de abril:

“Curitiba vai ganhar a Rua 1º de Abril. Confira. Cidade terá novo logradouro. Só que não. Amanhã é o Dia da Mentira”, dizia a chamada da matéria do dia 30 de março de 2017.

O Dia da Mentira

Tradicionalmente o dia da mentira ficou conhecido como o dia em que se conta mentirinhas, histórias, ou pegadinhas. A história da data é de quando o Calendário Gregoriano substituiu o Calendário Juliano por determinação do Concílio de Trento (conselho ecumênico da Igreja Católica). O Calendário Gregoriano divide o ano em 12 meses pelo movimento da Terra em relação ao Sol, estabelecendo o dia 1º de janeiro.

Na época, em 1582, parte da população se revoltou contra a medida e se recusou a adotar o novo calendário. Esses resistentes, então, eram convidados para festas inexistentes no dia 1º de abril. Assim se estabeleceu o dia da mentira.

No Brasil, a data passou a existir, em 1828, depois que o jornal mineiro “A mentira” publicou a notícia da morte de Dom Pedro I na sua primeira edição, bem no dia 1º de abril.

Hoje, já em 2023, as brincadeiras do dia da mentira parecem ter perdido a graça. Depois de alguns anos na luta contra as fake news, principalmente durante o triste momento da Pandemia da Covid-19, os resultados de várias mentiras se tornaram notáveis e cansativas. É claro que, para alguns, a data ainda é o momento de brincar. Mas é importante lembrar que mentiras são perigosas e trazem consequências, muitas vezes, tristes e indesejáveis.