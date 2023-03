Reprodução folder campanha

“Eu não tolero abuso”. Nesta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, a Força Sindical do Paraná inicia uma campanha contra os abusos sofridos por mulheres no transporte coletivo. Os Sindicatos filiados à Central estarão distribuindo aos trabalhadores nas empresas um folder explicativo visando o combate aos abusos no transporte coletivo. No material, é explicado o que caracteriza o abuso e como agir para denunciar o assédio.

“Infelizmente, os abusos no transporte coletivo são uma triste e antiga realidade. Nosso objetivo com a campanha é mostrar que esta prática já não é mais tolerada como antes e mostrar que existe um sistema preparado para inibir e punir esse assédio. Não devemos mais nos calar. É só denunciando que vamos vencer o abuso”, diz o presidente da Força Paraná, Sérgio Butka.

MARÇO LARANJA: COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Durante o mês, a Força Sindical também intensificará a luta pela aplicação do projeto Março Laranja, que reivindica mais políticas públicas para as mulheres vítimas de violência. Já estão programadas a realização de audiências públicas nas Câmaras Municipais de São José dos Pinhais (dia 08, às 15h) e Curitiba (dia 13, às 14h) que reunião representantes dos três poderes, dos órgãos de segurança, do movimento sindical e demais entidades da sociedade civil para debater o combate à violência contra a mulher.