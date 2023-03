Celebrado em todo o mundo no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher é marcado por comemorações e debates referentes aos direitos das mulheres e ao enfrentamento da desigualdade de gênero, ainda tão presente em nossa rotina. Estabelecido pela Organização das Nações Unidas no ano de 1975, a data é hoje um símbolo da resistência e empoderamento feminino, estimulando ações e homenagens em todas as esferas da sociedade.

Para celebrar a data e contribuir com o combate à violência contra mulheres, o Shopping São José preparou uma ação exclusiva. O empreendimento desenvolveu, em parceria com a Schooner, uma camiseta com estampa comemorativa que será vendida com renda 100% revertida para a Casa de Alice, projeto mantido pela prefeitura de São José dos Pinhas que acolhe e abriga mulheres vítimas de abuso físico, sexual ou psicológico e em situação de vulnerabilidade. Fundada em 2008, a instituição atende uma média de 5 a 10 mulheres por mês, encaminhadas pela Delegacia da Mulher, Poder Judiciário ou Ministério Público, após registro feito por meio de um Boletim de Ocorrência ou pelo Disque-Denúncias.

“Mais do que celebrar, o dia 08 de março é uma oportunidade para conscientizar e dar foco a programas que lutam pelo bem-estar das mulheres. Aqui no Shopping São José, nos orgulhamos muito por abrirmos as nossas portas para uma discussão tão importante para a sociedade.”, destaca Talita Dallmann, gerente de marketing do Shopping São José. As camisetas serão comercializadas pelo preço de R$ 33,90 e estarão disponíveis a partir da próxima quarta-feira, dia 8 de março, na unidade da marca Schooner localizada no Shopping São José. “A Casa de Alice faz um trabalho muito importante no suporte às mulheres. Queremos muito que o nosso público conheça melhor o projeto e, obviamente, contribua para que ele continue ajudando centenas de mulheres”, completa.

