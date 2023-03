Quer continuar lendo esta matéria? Assine agora ou entre com sua conta.

Nesta terça-feira (21), é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data criada pela Síndrome de Down Internacional (Down Syndrome International), tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelos direitos igualitários, o bem-estar e a inclusão das pessoas com Down na sociedade.A síndrome de Down não é uma doença, e sim uma alteração genética. Para a efetiva inclusão é fundamental que toda criança com a síndrome tenha acompanhamento especializado, levando em consideração a característica individual de cada uma.