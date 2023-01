Rodrigo dos Remédios/Sucom/UFPR

O tradicional Banho de Lama da Universidade Federal do Paraná (UFPR), para os aprovados no Vestibular da instituição, volta a ocorrer, hoje, presencialmente, após dois anos de restrições impostas pela pandemia de Covid-19. E retorna com uma estrutura diferente: a homologação da lista de aprovados no Vestibular 2023, anúncio que dará início à celebração dos calouros no gramado do Setor de Ciências Agrárias (no Juvevê), será realizada no palco da festa, a partir das 14 horas. De acordo com a equipe que organiza o evento, haverá DJ para embalar a comemoração dos futuros estudantes da Federal e 30 barracas para apresentação dos cursos da UFPR. As baterias dos Centros Acadêmicos devem se apresentar a partir das 13h, no início da programação para as famílias e o público em geral. A divulgação do resultado está prevista para às 14h. Para evitar congestionamento na rede do NC, o resultado oficial também poderá ser acessado rapidamente pelo app +UFPR, disponível apenas para Android. As apresentações musicais e as atividades nos estandes seguem até às 18 horas.