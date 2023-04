Reprodução





A Paróquia São Jorge, localizada no bairro Portão, em Curitiba (PR), está em contagem regressiva para celebrar a Festa do Padroeiro, no próximo dia 23 de abril. Após dois anos com tímidas comemorações, devido à pandemia, a expectativa do número de pessoas é grande para o dia da festa, que contará com missas festivas, bênção de carros e motoristas, além da venda do tradicional Bolo de São Jorge.

As comemorações iniciam na quinta-feira, 20 de abril, com o Tríduo a São Jorge, sempre na missa das 19h. Nos dias da festa (22 e 23), haverá missas festivas.

Sábado (22) às 19h com o último dia do tríduo às 19h.

Domingo (23) às 08h, 10h, 15h e 18h.

Haverá carreata e benção dos carros após a Santa Missa de 10h; a carreata passará pelas seguintes ruas: Rua Itacolomi, Comendador Jaques Van Erven, Itatiaia, Raul Felix (atrás da Igreja, onde haverá a benção dos carros).

Bolo de São Jorge

A venda do Bolo de São Jorge já se tornou tradição e promete movimentar a região, com a participação de devotos de todos os cantos da cidade. Os organizadores do evento estimam a produção aproximada de 4500 pedaços de bolo, com duas opções de recheio: doce de leite ou abacaxi com creme. Serão 1000 medalhas de São Jorge espalhadas no bolo.

O custo do bolo será de R$ 7,00 e será vendido nos dias da festa 22 e 23 de abril.

O entrega do bolo acontecerá nos dias 22 de abril das 15h às 20h30min ou no dia 23 de abril das 08h às 18h ou enquanto tiver bolo.

SERVIÇO:

Tríduo a São Jorge: dias 20, 21 e 22 de abril, às 19h

Carreata e Bênção de carros e motoristas: dia 23 de abril, após a missa das 10h

Missas festivas, no dia 23 de abril: 8h, 10h, 15h e 18h

Venda do Bolo de São Jorge, no dias 22 de abril das 15h às 20h30min ou no dia 23 de abril das 08h às 18h ou enquanto tiver bolo.

Valor: R$7,00.