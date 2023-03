Divulgação/Arcos Dourados

Neste sábado, às 20h30, diversos prédios de instituições e empresas devem apagar, por uma hora, as suas luzes. A medida faz parte das ações pelo Dia do Planeta, que será realizada pelo 15º ano consecutivo e sinaliza o apoio à campanha global da WWF sobre a importância de agir pelo planeta e conscientizar sobre as mudanças climáticas.

A rede Mcdonald’s é uma das que já anunciou que vai apagar as fachadas de suas lojas em adesão à campanha. “Neste sábado, com todas as fachadas apagadas, esperamos inspirar e conscientizar os clientes sobre a importância das temáticas levantadas pela Hora do Planeta”, disse Marie Tarrisse, Gerente Sênior de Impacto Social e Desenvolvimento Sustentável da Divisão Brasil da Arcos Dorados.