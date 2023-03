Mario Akira

Uma frente fria mantém o tempo instável no Paraná, nesta quinta-feira (30). Em Curitiba, o dia até começa com tempo estável, mas a partir da tarde o céu fica encoberto e podem ocorrer pancadas de chuva. As temperaturas ficam mais elevadas.

Na sexta-feira (31) e no sábado (1), as chuvas diminuem, mas ainda podem ocorrer pancadas localizadas em regiões do Paraná, especialmente entre a Serra do Mar e o Litoral.

Na Capital, o fim de semana deve ser caracterizado pela rápida queda nas temperaturas entre o sábado (1) e o domingo (2), quando está previsto máxima de apenas 19ºC.