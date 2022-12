Curitiba pode estar deixando o platô de casos novos (Acacio Pinheiro AGBrasilia)

O boletim semanal da Covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (14), trouxe um alento para os curitibanos neste final de 2022. É que após mais de um mês acompanhando uma escalada de casos novos, a capital paranaense finalmente registra uma mudança na curva (ou onda) de contaminações, que agora está em movimento descendente. A expectativa da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), inclusive, é que essa tendência se mantenha pelas próximas semanas, com uma queda gradativa no número de diagnósticos e de casos ativos da doença pandêmica.

Ao longo da última semana, entre os dias 7 e 13 de dezembro, a capital paranaense confirmou 9.283 novos casos de Covid-19, com média de 1.326 diagnósticos por dia. O número aponta para uma queda de 6,6% na média móvel de diagnósticos no dia 13, comparado com 14 dias antes. Uma redução emblemática, considerando que desde o começo de novembro a capital paranaense vinha registrando uma escalada de contaminações, com a média de casos novos por dia tendo saltado de 83,14 em 1º de novembro para 307,43 duas semanas depois, atingindo o ápice de 1.501,57 diagnósticos diários em 6 de dezembro.

Com a queda no número de casos novos, Curitiba também já registra uma queda no total de casos ativos, ou seja, no contingente de pessoas atualmente contaminadas e possivelmente transmitindo a doença. No dia 13 haviam 8.450 casos ativos na capital paranaense, número 11,1% inferior ao registrado duas semanas atrás. Trata-se ainda do menor valor desde 24 de novembro, quando haviam 8.398 casos ativos na cidade.

De acordo com Diego Spinoza, epidemiologista da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, a expectativa para as próximas três ou quatro semanas (período para o qual é possível fazer uma predição mais assertiva) é que o número de contaminações e o contingente de contaminados apresente uma queda na gradativa, refletindo os ciclos mais curtos que a nova sublinhagem da variante ômicron do novo coronavírus tem apresentado.

“Ainda é uma desaceleração pequena, vamos ter de acompanhar por mais semanas, mas devemos iniciar uma trajetória de diminuição dos novos casos”, afirma Spinoza, destacando ainda que o cenário de final de ano, com as tradicionais confraternizações natalinas e festas de Reveillon, pode impactar mais ou menos as previsões. “Esperamos redução dos casos novos, manter essa trajetória de descida, mas vamos acompanhar esse movimento social, que deve atenuar a queda ou gerar algum tipo de repique.”

Por isso, o especialista também ressalta a importância de as pessoas estarem com a vacinação em dia, manterem a higiene das mãos e, na hora de confraternizar, optar por ambientes mais abertos, bem ventilados. Ademais, também é importante que qualquer pessoa com sintomas respiratórios evite participar de festas ou encontros familiares.

Metade das vítimas de Covid não havia completado o esquema vacinal

Curitiba também registrou na última semana um total de 14 mortes por Covid-19, com média de dois óbitos por dia (e alta de 55,6% na comparação com duas semanas atrás). As vítimas são nove homens e cinco mulheres. Nove tinham mais de 80 anos. Quatro tinham entre 60 e 79 anos e um tinha entre 40 e 49 anos. Todas as vítimas tinham comorbidades e metade também estava com o esquema vacinal incompleto ou não realizado.

Diante de tal cenário, a SMS alerta, mais uma vez, para a importância de se ter o esquema vacinal completo. Pela internet, é possível conferir o cronograma da vacinação contra a Covid-19 através do site imunizaja.curitiba.pr.gov.br. “A vacina é o principal redutor no volume de casos graves. Quanto mais alta a cobertura vacinal, menos casos graves temos. A ômicron e suas sublinhagens são mais eficientes na transmissão, geram muitas infecções, mas com grande cobertura vacinal, essa repercussão é menor”, aponta Spinoza.