Frankin de Freitas

Os dias quentes e com sol seguem nos próximos dias no Paraná. Nesta quinta-feira (26), assim como na quarta-feira (25) e como deve ser até o sábado (28), o sol aparece na maior parte das regiões, com temperaturas altas, especialmente no Norte, Noroeste e Oeste, com previsão de marcas acima dos 30ºC. Em Foz do Iguaçu a máxima pode chegar a 34ºC. Em Curitiba o dia oscila entre 16 e 25 graus.



Segundo a previsão do Simepar, essa condição segue nesta sexta-feira (27) e no sábado, mas no domingo (29) uma frente avança e pode deixar o Estado nublado, com alguma chance de chuva no interior. Na Capital as condições devem mudar a partir de segunda-feira (30).