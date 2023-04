(Franklin de Freitas)

O tempo segue na mesma toada em Curitiba, com poucas nuvens e temperaturas agradáveis na maior parte do dia, nesta quarta-feira (12). Ainda pode fazer algum friozinho de madrugada, mas as tardes devem ficar agradáveis.



O clima fica mais abafado na quinta-feira (13) no Paraná. Há uma frente fria que avança no sul do país. No Paraná, bem no final do dia, uma área de baixa pressão atmosférica avança pelo extremo oeste do estado. Temporais podem ocorrer a partir da madrugada de sexta-feira (14).



Na Capital, a previsão é de céu encoberto na sexta (14) e sábado (15), e chuva no domingo (16). As temperaturas despencam.