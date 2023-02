(Divulgação)

Os usuários do dicionário online mais acessado do Brasil, o Dicio, além de conferir o significado das palavras agora têm a possibilidade de ouvir a pronúncia correta de cada uma delas.

Disponível em alguns dicionários internacionais, o recurso passa a ser usado pela primeira vez em uma ferramenta de consulta em língua portuguesa.

Indicar a pronúncia correta também é uma função dos dicionários. Para isso, no século XIX, foi criado o alfabeto fonético internacional. Como os dicionários eram impressos, esta era a única forma de tornar essa informação universal. Quando os dicionários passaram para o modelo digital, o alfabeto fonético foi junto.

Com a evolução da tecnologia, hoje é possível disponibilizar a pronúncia em formato de aúdio.

Paulo Stenzel, head de comunicação da 7Graus – editora responsável pelo Dicio – explica a importância da nova ferramenta.

“Ao contrário do que possa pensar o senso comum, indicar a pronúncia correta também é função dos dicionários. Em alguns vocábulos, o único traço distintivo de sentido é a pronúncia. Isto é, a alteração do modo como uma palavra é falada pode influenciar a nossa comunicação, tanto no que entendemos da fala de alguém como no que buscamos expressar através das nossas próprias palavras”, afirma.

Normalmente, aprendemos a associar letras aos sons, aos fonemas. Popularmente associamos uma letra a um fonema, ao qual chamamos de “som”. Mas nem sempre é assim. Há letras que representam mais de um “som”, e o dicionário tem o papel de indicar: “atenção: esta palavra está escrita com s, mas tem som de z”.

Além disso, algumas palavras, embora tenham a mesma grafia, são pronunciadas de formas diferentes.

Outras, embora não tenham acento gráfico, têm o som mais aberto ou fechado.

Stenzel lembra ainda da importância de indicar a pronúncia correta para os estrangeiros. “Pessoas de outras nacionalidades também usam o dicionário para saber o modo correto de pronunciar uma palavra. O dicionário precisa indicar estas variações todas”, explica.

Os dicionários tradicionais, impressos, traziam sempre a indicação da pronúncia por meio do alfabeto fonético internacional, como neste exemplo com a palavra ideia: ideia /iˈdɐjɐ/.

Por mais de um século, supõe-se que em razão da limitação do papel, este recurso foi a única forma de indicar para as pessoas o modo correto de dizer as palavras, tendo em conta o padrão de pronúncia.

Embora muito útil e eficaz, o alfabeto fonético é pouco intuitivo e de difícil compreensão para quem usa um dicionário, restringindo o saber da pronúncia aos que conseguem decifrar seus símbolos.

“Com os recursos tecnológicos atuais, o Dicio optou por substituir o sistema de transcrição fonética pela simplicidade do áudio. A intenção é democratizar este conhecimento e torná-lo mais acessível a toda a população”, completa Stenzel.

Sobre o Dicio e a 7Graus

Criado em 2009, o Dicio recebe cerca de 100 milhões de visitantes únicos por ano e é o dicionário digital mais consultado do Brasil. O glossário é um dos produtos da 7Graus, startup portuguesa que é líder em mídia na Internet especializada na criação e distribuição de conteúdos gratuitos que ajudam a vida das pessoas de diferentes maneiras. A empresa gerencia mais de 60 sites relacionados à Educação, Cultura, Carreira, Finanças e Tecnologia, incluindo os populares entre os brasileiros Pensador, Calendarr, sinonimos.com.br, todamateria.com.br e antonimos.com.br.