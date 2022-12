Divulgação

O professor e diretor Paulo Sérgio Bartholomeu, de 50 anos, foi encontrado morto na área rural de Londrina, no norte do Paraná, na manhã de quarta (28). Segundo informações da polícia, ele estava com as mãos e os pés amarrados e tinha cortes no pescoço, possivelmente provocados por faca, quando foi localizado em um córrego entre o distrito de Lerroville e a cidade de Tamarana, a 50 quilômetros de Londrina.

Paulo Sérgio era diretor do Colégio Estadual de Guaravera desde 2006, segundo a Secretaria de Educação e do Esporte do Paraná (Seed). Ele atuava na rede estadual desde 1995.

A perícia encontrou uma faca usada no local, mas a Polícia Civil não sabe ainda se o objeto foi usado para assassinar o servidor estadual.

Um carro que seria de propriedade da vítima foi abandonado e incendiado em uma estrada rural nas proximidades do córrego onde o corpo foi encontrado.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Londrina.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná de Londrina (APP-Sindicato), lamentou a morte do diretor. O velório acontecerá nesta quinta (29) a partir das 17 horas.